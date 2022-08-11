Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»

А как же великолепная селекция ЦСКА?
Бохинен, Альпо, Витиньо, Траоре, Оланаре, Цауня, Гогуа, Насимура, Ндиайе и Абель Эрнандес ?
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-нападающем москвичей Педро Роше.
«Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.
Кто ответственен за такое бездарное распоряжение финансами? «Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул ее», — сказал Кавазашвили.
- «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
- Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».