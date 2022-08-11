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  • Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»

Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»

11 августа 2022, 14:45
17

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-нападающем москвичей Педро Роше.

«Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.

Кто ответственен за такое бездарное распоряжение финансами? «Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул ее», — сказал Кавазашвили.

  • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
  • Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
  • С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро Федун Леонид Кавазашвили Анзор
Комментарии (17)
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Hoahin
1660218772
Федуну не впервой. Когда человек далек от футбола агенты имеют возможность крутить и разводить его как хочешь
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ilichkadr
1660219556
Анзор, договаривай, что наконец-то выкинул 12 лямов, причём безвозвратно так и не наварившись.
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Ollegator
1660219697
У анзорчика видимо интервью только и берут из-за того как он разговаривает, чтобы словить хайп на очередной его фразе. То он абаскаля обосралом называет, то лёню фраером. А потом пенсионеры ноют, что о них забыло руководство Спартака. А о чём помнить? Как через одного вью раздают, в которых не следят за языком? Хоть по сути вопроса он и прав, но говорить он не умеет, либо реально с зоны пришлый..
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СвинкаСправедливости
1660220494
А как же великолепная селекция ЦСКА? Бохинен, Альпо, Витиньо, Траоре, Оланаре, Цауня, Гогуа, Насимура, Ндиайе и Абель Эрнандес ?
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alefreddy
1660224771
а какой трансфер лучший хотя бы за 5 лет
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алдан2014
1660230079
Кавазашвили вроде старый человек,но рассуждает о Спартаке и Федуне ,как подросток 15 лет. Ловчев примерно так высказывается.
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zigbert
1660243333
Кавазашвили как всегда хочет показать себя хорошо разбирающимся в футболе, подчеркивая свою значимость. Сам то так ничего и не добился после завершения карьеры.
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