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    Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-нападающем москвичей Педро Роше.

    «Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.

    Кто ответственен за такое бездарное распоряжение финансами? «Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул ее», — сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» купил Рошу в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Он провел 19 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
    • С августа 2021-го Роша находился в аренде в «Атлетико Паранаэнсе».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2293

      СвинкаСправедливости 58 минут назад

      А как же великолепная селекция ЦСКА?
      Бохинен, Альпо, Витиньо, Траоре, Оланаре, Цауня, Гогуа, Насимура, Ндиайе и Абель Эрнандес ?

      0
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      Рейтинг: +599

      3meeeD > СвинкаСправедливости 40 минут назад

      Витиньо последний год был не так уж и плох

      0
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      ...
      Рейтинг: +2293

      СвинкаСправедливости > 3meeeD 38 минут назад

      Да я вообще смотрю парень в футбол играть может, уже 158 матчей отыграл в Бразилии после перехода в ЦСКА.

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      Рейтинг: +25420

      vladimir-7 > СвинкаСправедливости 3 минуты назад

      Ваш бывший вратарь Кавазашвили раскритиковал владельца спартака Федуна, назвав его фраером и он прав, но причем здесь давно отыгравшие игроки ЦСКА, может быть с головой у тебя совсем плохо или ты забыл, что Кавазашвили был игроком спартака?

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      Рейтинг: +311

      Ollegator 1 час назад

      У анзорчика видимо интервью только и берут из-за того как он разговаривает, чтобы словить хайп на очередной его фразе. То он абаскаля обосралом называет, то лёню фраером. А потом пенсионеры ноют, что о них забыло руководство Спартака. А о чём помнить? Как через одного вью раздают, в которых не следят за языком?
      Хоть по сути вопроса он и прав, но говорить он не умеет, либо реально с зоны пришлый..

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      Рейтинг: +16505

      ilichkadr 1 час назад

      Анзор, договаривай, что наконец-то выкинул 12 лямов, причём безвозвратно так и не наварившись.

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      Рейтинг: +1125

      Hoahin 1 час назад

      Федуну не впервой. Когда человек далек от футбола агенты имеют возможность крутить и разводить его как хочешь

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