Кавазашвили: «Роша – худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об экс-нападающем москвичей Педро Роше.

«Я этого паренька даже не видел толком. Видимо он настолько плохой игрок, что ему ни один тренер даже шанса не дал. Нельзя за таких легионеров платить бешеные деньги. «Спартак» выбросил в мусорку 12 млн евро — это просто безобразие.

Кто ответственен за такое бездарное распоряжение финансами? «Зенит» за эти деньги купил Клаудиньо. А Педро Роша — худший трансфер в истории РПЛ. Федуна развели как фраера. Он купил дорогую ненужную вещь, а теперь наконец-то выкинул ее», — сказал Кавазашвили.