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    В «Спартаке» определились, что будут делать с Рошей

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем нападающего Педро Роши в столичном клубе.

    «Какая ситуация с Педро Рошей? Пока никакая, он находится в расположении «Атлетико».

    Собирается ли клуб на него рассчитывать в этом году? Я думаю, что нет. Будем расставаться», – сказал Мележиков.

    • Рошу купили в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • Сообщалось о планах «Спартака» расторгнуть с ним контракт.
    • Соглашение между сторонами истекает следующим летом.

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    Источник: ТАСС

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