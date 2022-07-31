В «Спартаке» определились, что будут делать с Рошей

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем нападающего Педро Роши в столичном клубе.

«Какая ситуация с Педро Рошей? Пока никакая, он находится в расположении «Атлетико».

Собирается ли клуб на него рассчитывать в этом году? Я думаю, что нет. Будем расставаться», – сказал Мележиков.