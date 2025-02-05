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Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл размер своей пенсии

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов пожаловался на пенсионные выплаты.

«Тяжело ли прожить на эти деньги? Ну, тяжело. Если бы никто не помогал, то вообще было бы тяжело.

У меня пенсия небольшая, не маленькая и не большая. Я получаю пенсию по инвалидности, а не по старости. По ней я имею 50% льгот, поэтому мне чуть полегче.

А если бы у меня льгот не было, было бы совсем тяжело. Или если обычную пенсию по старости получали бы? Конечно, было бы плохо, а так всe-таки 50% льготы, я 50% плачу за квартиру, 50% – за лекарство, бесплатный проезд у меня. А если бы я за всe платил, то как жить-то?

У нас по закону не может быть две пенсии. Она идет либо по старости, либо по инвалидности. Кто тебе будет платить две пенсии? Тут ничего хитрого нет. Просто люди, когда больны, просто они еще нетрудоспособны.

Размер пенсии? В районе 25-30 тысяч рублей. Не прожить на такую пенсию без льгот? Да, конечно, конечно», – сказал Гаврилов.

  • В мае экс-полузащитнику исполнится 72 года.
  • Он выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год и дважды становился чемпионом СССР.
  • Гаврилов занимает 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба (115 голов).

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Источник: «Все про спорт»

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05.02.2025 14:14
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Комментарии (7)
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...короче
1738754772
...здоровья тебе, Юрий! Хотя, с пенсиями, ты чуток тень навёл на плетень...
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Project Бабангида
1738754785
футбольная мудрость гласит "не знаешь что делать с пенсией? отдай Гаврилову"
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alefreddy
1738757076
да было время не то что сейчас
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rash1959
1738760540
Когда на вопрос про размер пенсии отвечают "в районе 25-30 тысяч рублей" - это означает, что человек что то недоговаривает, и у него есть ещё доход, который наприлично превышает ту самую пенсию. Спросите любого рядового пенса про сколько у него пензия, и он спросони ответит до копеечки. и пусть не трындит про инвалидную или по старости пенсию, сначала платят по старости, а по инвалидности немного доплачивают. Так что живёт Гаврилов не на тридцатник, а поширше.
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saf05
1738761191
Трепло
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