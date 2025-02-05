Ветеран «Спартака» Гаврилов раскрыл размер своей пенсии

Спартаковский ветеран Юрий Гаврилов пожаловался на пенсионные выплаты.

«Тяжело ли прожить на эти деньги? Ну, тяжело. Если бы никто не помогал, то вообще было бы тяжело.

У меня пенсия небольшая, не маленькая и не большая. Я получаю пенсию по инвалидности, а не по старости. По ней я имею 50% льгот, поэтому мне чуть полегче.

А если бы у меня льгот не было, было бы совсем тяжело. Или если обычную пенсию по старости получали бы? Конечно, было бы плохо, а так всe-таки 50% льготы, я 50% плачу за квартиру, 50% – за лекарство, бесплатный проезд у меня. А если бы я за всe платил, то как жить-то?

У нас по закону не может быть две пенсии. Она идет либо по старости, либо по инвалидности. Кто тебе будет платить две пенсии? Тут ничего хитрого нет. Просто люди, когда больны, просто они еще нетрудоспособны.

Размер пенсии? В районе 25-30 тысяч рублей. Не прожить на такую пенсию без льгот? Да, конечно, конечно», – сказал Гаврилов.