«Спартак» заявил Мирзова на сезон под 9-м номером. По ним играли Гаврилов, Пятницкий и Титов

«Спартак» внес в заявку на сезоне новичка команды Резиуана Мирзова.

Согласно официальному сайту РПЛ, полузащитник заявлен под номером девять.

Последним игроком, выступавшим под этим номером, был нападающий Зе Луиш, перешедший в «Порту» нынешним летом.

Также среди известных носителей «девятки» в составе москвичей – полузащитники Юрий Гаврилов, Андрей Пятницкий, Егор Титов, Роман Широков и нападающие Валерий Шмаров, Артем Дзюба и Ари.

Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» за 4 миллиона евро (данные Transfermarkt).