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    «Спартак» заявил Мирзова на сезон под 9-м номером. По ним играли Гаврилов, Пятницкий и Титов

    «Спартак» внес в заявку на сезоне новичка команды Резиуана Мирзова.

    Согласно официальному сайту РПЛ, полузащитник заявлен под номером девять.

    Последним игроком, выступавшим под этим номером, был нападающий Зе Луиш, перешедший в «Порту» нынешним летом.

    Также среди известных носителей «девятки» в составе москвичей – полузащитники Юрий Гаврилов, Андрей Пятницкий, Егор Титов, Роман Широков и нападающие Валерий Шмаров, Артем Дзюба и Ари.

    Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» за 4 миллиона евро (данные Transfermarkt).

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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