Андрей Пятницкий
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пятницкий
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 сентября 1967
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пятницкий
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|27 сентября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Спартак М (мол)
|22
|11
|7
|4
|Дата
|Матч
|03.08.2013
|Академия Кубань
|1 : 1
|Спартак М (мол)
|17.08.2013
|Спартак М (мол)
|1 : 3
|Рубин (мол)
|24.08.2013
|Амкар (мол)
|1 : 2
|Спартак М (мол)
|31.08.2013
|Спартак М (мол)
|1 : 2
|Томь (мол)
|21.09.2013
|Спартак М (мол)
|3 : 2
|ЦСКА (мол)
|24.09.2013
|Спартак М (мол)
|2 : 1
|Краснодар (мол)
|27.09.2013
|Зенит (мол)
|3 : 1
|Спартак М (мол)
|04.10.2013
|Спартак М (мол)
|1 : 0
|Ахмат (мол)
|16.11.2013
|Анжи (мол)
|0 : 3
|Спартак М (мол)
|25.10.2013
|Спартак М (мол)
|1 : 1
|Ростов (мол)
|02.11.2013
|Спартак М (мол)
|4 : 1
|Локомотив (мол)
|09.11.2013
|Спартак М (мол)
|3 : 0
|Зенит (мол)
|22.11.2013
|ЦСКА (мол)
|4 : 0
|Спартак М (мол)
|07.03.2014
|Ахмат (мол)
|4 : 2
|Спартак М (мол)
|16.03.2014
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Анжи (мол)
|21.03.2014
|Краснодар (мол)
|0 : 2
|Спартак М (мол)
|29.03.2014
|Локомотив (мол)
|1 : 1
|Спартак М (мол)
|03.04.2014
|Спартак М (мол)
|2 : 0
|Урал (мол)
|10.04.2014
|Спартак М (мол)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|19.04.2014
|Рубин (мол)
|0 : 2
|Спартак М (мол)