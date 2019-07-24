Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андрей Пятницкий

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Пятницкий
    Гражданство Россия
    Дата рождения 27 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11