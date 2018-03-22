Пятницкий ждет легкой победы Бразилии над Россией

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что сборная Бразилии не испытает проблем в товарищеском матче с подопечными Станислава Черчесова. По его словам, россиян ввиду большого количества травм в команде ждет непростое испытание.

«Что касается нынешней сборной Бразилии, то это фаворит предстоящего чемпионата мира. Как и в 1994-м, кстати, когда мы с ними играли. Команду Станислава Черчесова, особенно с учетом травм, ждет непростое испытание. Думаю, гости победят в «Лужниках» без особых проблем», – сказал Пятницкий.

Встреча Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.