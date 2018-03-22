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    Пятницкий ждет легкой победы Бразилии над Россией

    Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что сборная Бразилии не испытает проблем в товарищеском матче с подопечными Станислава Черчесова. По его словам, россиян ввиду большого количества травм в команде ждет непростое испытание.

    «Что касается нынешней сборной Бразилии, то это фаворит предстоящего чемпионата мира. Как и в 1994-м, кстати, когда мы с ними играли. Команду Станислава Черчесова, особенно с учетом травм, ждет непростое испытание. Думаю, гости победят в «Лужниках» без особых проблем», – сказал Пятницкий.

    Встреча Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.03.2018 16:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 22 марта 2018, 22:08

      Подгон могут бразильцы сделать и сыграть в ничью

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 19:27

      ну это смотря какой настрой у них будет,тов. матч все таки бразильцы могут ничьей довольны быть и сильно не стараться.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:38

      ну легко не легко,а мы точно один забьём

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 18:26

      Понятно что Бразилия сильней,но зачем такой пессимизм.

      4
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 17:21

      16.00 тв канал"матч тв"цитирую слова комментатора;Бразильцы не испугались холода и снега они почему-то испугались сб.России.В каком месте смеяться?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 марта 2018, 16:42

      Завтра наши их русской титикакой замучают.

      3
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      Рейтинг: +226

      Parker8 22 марта 2018, 16:24

      Сыграют Бразильцы на оть*бись, как Испания,или Италия перед Евро 12, а потом будут в новостях говорить мол у России все шансы выиграть ЧМ. Уже проходили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 22 марта 2018, 16:24

      как и кечинов я сталю на ничью 1-1

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 16:24

      Думаю, что если всё будет плохо складываться для наших, то бразильцы, учитывая статус поединка, не станут душить большой разницей в счёте... Вежливо докатают...
      Ну, а если найдёт коса на камень и обе команды будут упираться, то счёт может стать сильно непредсказуемым!:))

      7
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > insider_retro 22 марта 2018, 16:27

      поздравляю с 30000 комментов!у меня аккаунт пролетел на 4тыщщах с копейками!начал по новой и в конкурсе прогнозов уже к терьему дивизиону подобрался!к третьему-не буду ошибку исправлять!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert > insider_retro 22 марта 2018, 18:34

      Бразильцы скорей всего будут играть в свое удовольствие и что бы достичь положительного результата нашим надо работать в полную силу. С тридцатьничком.

      3
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 22 марта 2018, 16:22

      Завтра мы почувствуем разницу.

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