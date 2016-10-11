Пятницкий: «В «Спартаке» никто не способен заменить Промеса»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал травму Квинси Промеса, полученную игроком в матче за сборную Голландии. Красно-белые рискуют потерять своего лидера в преддверии игры с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Если Промес из-за травмы не сможет принять участие в игре с «Ростовом», то это будет самая серьезная потеря для «Спартака», которую только можно было придумать. Если бы вчера Промес остался на поле, возможно голландцы не проиграли бы французам. Квинси может создать момент из ничего.

Думаю, в «Спартаке» никто не сможет заменить Промеса, даже если Массимо Каррера поменяет схему. Но пока рано говорить о серьезности травмы. Квинси сам покинул поле, поэтому, думаю, повреждение не будет очень серьезным», – заявил Пятницкий.