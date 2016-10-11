Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пятницкий: «В «Спартаке» никто не способен заменить Промеса»

Пятницкий: «В «Спартаке» никто не способен заменить Промеса»

11 октября 2016, 12:54
22

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал травму Квинси Промеса, полученную игроком в матче за сборную Голландии. Красно-белые рискуют потерять своего лидера в преддверии игры с «Ростовом» в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Если Промес из-за травмы не сможет принять участие в игре с «Ростовом», то это будет самая серьезная потеря для «Спартака», которую только можно было придумать. Если бы вчера Промес остался на поле, возможно голландцы не проиграли бы французам. Квинси может создать момент из ничего.

Думаю, в «Спартаке» никто не сможет заменить Промеса, даже если Массимо Каррера поменяет схему. Но пока рано говорить о серьезности травмы. Квинси сам покинул поле, поэтому, думаю, повреждение не будет очень серьезным», – заявил Пятницкий.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Пятницкий Андрей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ильиных
1476181088
Это точно заменить некем.
Ответить
Михас007
1476183386
да пока некем
Ответить
agrmark
1476183390
Это очень, очень даже плохо!!
Ответить
filosof sparty
1476183512
Антоха незаменим! Так что, Антоха, не хворай!!!
Ответить
dyema
1476185816
Как- же так? В великой команде всё держится на одном игроке, причём далеко не великом?
Ответить
Витус Беринг
1476186543
Да ладно ! В любую свиноферму заходи , бери таких же, немеряно !
Ответить
ViktorMG
1476193187
Ну тогда грош цена Спартаку как команде. Да основной игрок, но побеждает команда.
Ответить
Atoniq
1476197644
В Спартаке есть хорошие игроки,только вот с Промесом ,Спартак бы смотрелся,да и игра в целом против Ростова,гораздо интереснее чем без него,.. здоровья,пусть быстрей поправляются - Промес и Федор Смолов..
Ответить
Дон Посей
1476198370
Уверен, что Промес выйдет и будет играть даже на одной ноге, ведь он суринамец со школы Аякса, а никакой не спартаковец. Он- боец. И как только дурачка угораздило вляпаться в свинарник?!. Выздоравливай, Квинси Антонович!
Ответить
dsg34dh
1476201215
А вы в курсе что очистка печени помогает полностью оздоровить организм, и увеличить продолжительность жизни. После очистки я стала чувствовать себя моложе, исчезли мешки под глазами, кожа стала более чистой и гладкой, значительно усилилась выносливость и работоспособность и на лице стала выглядеть моложе. Вот сами почитайте, если не верите — http://2qu.ru/leviron
Ответить
Главные новости
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
1
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
3
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
3
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+