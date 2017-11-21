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  • Пятницкий: «Спартаку» важно забить в первые полчаса игры с «Марибором», тогда он точно победит»

Пятницкий: «Спартаку» важно забить в первые полчаса игры с «Марибором», тогда он точно победит»

21 ноября 2017, 13:02
6

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказал мнение по поводу матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между красно-белыми и «Марибором». По его словам, подопечные Массимо Карреры не испытают проблем со словенской командой, если им удастся поразить ворота соперника в первые 30 минут встречи.

– Словенцы уступают в денежном эквиваленте москвичам. Для «Марибора» каждая игра в таком турнире – возможность заработать, поэтому они точно не станут мальчиками для битья, будут стараться «укусить» как можно больнее. Но мне кажется, весь запал растворится после забитого мяча «Спартака». Особенно если он будет забит в первые полчаса встречи. Потом уже красно-белые доведут дело до конца. Достаточно будет повести минуте к 20-й. Тогда проблем точно не возникнет.

– В этом сезоне действующий чемпион России имеет некую тенденцию: сначала выдает очень яркий и по содержанию, и по эмоциям матч, но в следующей встрече, если не мучается, то страдает. Может ли случиться подобное сейчас?

– Не стал бы проводить такую аналогию. Все-таки неудачные игры – это, скорее, стечение обстоятельств, нежели тенденция. Тем более сейчас уже другая ситуация. Скоро отпуск, и нет смысла беречь свои силы. К тому же на кону приличный куш: выход из группы.

Поединок «Спартак» – «Марибор» состоится сегодня, 21 ноября, и начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча.

Источник: RT
Лига чемпионов Спартак Марибор Пятницкий Андрей
Комментарии (6)
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Александ1982
1511260704
Спартак вперед!!!!! болеем верим, нам нужна только победа!!!!
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Mihei888
1511265735
Верим в команду!!! Спартаку игрового фарту!!!
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OfaZavr
1511279315
надеюсь так и будет забьем быстрый гол и доведем матч до победы.
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77SAM
1511282565
НЕ важно на какой минуте забить, важно Больше чем они...
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Полная Канистра
1511282900
тут главное чтобы это марибор игроков не поломали особенно Промеса а ведь охота на него будет
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