Пятницкий: «Очевидно, что результаты у молодежного «Спартака» в этом сезоне не очень»

Бывший главный тренер молодежного "Спартака" Андрей Пятницкий поделился своим мнением об отставке Владимира Бесчастных с поста наставника молодежного состава красно-белых.

«Не могу комментировать слова Владимира, потому что не знаю всех подробностей. Очевидно, что результаты у "Спартака" в этом сезоне не очень. Если тренировочный процесс выстроен правильно, есть игра, то результат придет. Но не стоит забывать, что у красно-белых есть команда в ФНЛ, и не всегда тренеру удается рассчитывать на тот состав, который он хочет видеть», - отметил Пятницкий.