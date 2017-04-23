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  • Пятницкий: «Основные соперники выглядят настолько плохо, что «Спартак» все равно станет чемпионом»

Пятницкий: «Основные соперники выглядят настолько плохо, что «Спартак» все равно станет чемпионом»

23 апреля 2017, 15:01
7

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне станет чемпионом России. По словам ветерана, основные конкуренты красно-белых на данный момент выглядят слабо.

«Мне кажется, что у красно-белых в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у «Спартака» не все гладко в плане игры, очень часто везет. Поэтому я уверен, что «Спартак» станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если «Спартак» проиграет ЦСКА, красно-белые все равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники», – сказал Пятницкий.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.

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Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Пятницкий Андрей
Комментарии (7)
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сергей николаевич
1492950635
да, будем надеяться))
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BarStep
1492951231
Согласен с автором... В этом сезоне все "звезды" сошлись для Спартака: и фарт без конца, и основные соперники "неякие", и конечно Каррера привнес "свежую кровь"...
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Диктор
1492955162
Я тоже в это верю.Кони стареют,бомжи никакие последняя игра все показала.Так что фарт и Каррера сделают Спартак чемпионом.
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Freux
1492956999
без паники))
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Mahone
1492957787
Верно сказано,по игре в этом чемпионате яркого лидера нет,явного точнее,может так интереснее,ведь раньше Спартак завоевывал золото за несколько туров до конца
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Бриг
1492970365
На безрыбье и яйца глист на бутерброд намажешь.
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Д Альбертини
1492974836
Если в таком стиле как с Ростовом играли, то вряд ли выиграют чемпионат. Надеюсь будут сделаны правильные выводы, После этого щелчку по носу..
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