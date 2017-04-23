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    Пятницкий: «Основные соперники выглядят настолько плохо, что «Спартак» все равно станет чемпионом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне станет чемпионом России. По словам ветерана, основные конкуренты красно-белых на данный момент выглядят слабо.

    «Мне кажется, что у красно-белых в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у «Спартака» не все гладко в плане игры, очень часто везет. Поэтому я уверен, что «Спартак» станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если «Спартак» проиграет ЦСКА, красно-белые все равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники», – сказал Пятницкий.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.

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    Источник: Rusfootball.info

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    23.04.2017 15:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 апреля 2017, 22:13

      Если в таком стиле как с Ростовом играли, то вряд ли выиграют чемпионат. Надеюсь будут сделаны правильные выводы, После этого щелчку по носу..

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 20:59

      На безрыбье и яйца глист на бутерброд намажешь.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 апреля 2017, 17:29

      Верно сказано,по игре в этом чемпионате яркого лидера нет,явного точнее,может так интереснее,ведь раньше Спартак завоевывал золото за несколько туров до конца

      0
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      Рейтинг: +175

      Freux 23 апреля 2017, 17:16

      без паники))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 16:46

      Я тоже в это верю.Кони стареют,бомжи никакие последняя игра все показала.Так что фарт и Каррера сделают Спартак чемпионом.

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      Рейтинг: +7816

      BarStep 23 апреля 2017, 15:40

      Согласен с автором... В этом сезоне все "звезды" сошлись для Спартака: и фарт без конца, и основные соперники "неякие", и конечно Каррера привнес "свежую кровь"...

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 23 апреля 2017, 15:30

      да, будем надеяться))

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