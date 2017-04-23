Пятницкий: «Основные соперники выглядят настолько плохо, что «Спартак» все равно станет чемпионом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне станет чемпионом России. По словам ветерана, основные конкуренты красно-белых на данный момент выглядят слабо.

«Мне кажется, что у красно-белых в текущем сезоне очень плохие конкуренты. В этом плане и у «Спартака» не все гладко в плане игры, очень часто везет. Поэтому я уверен, что «Спартак» станет чемпионом! До конца сезона все будут допускать осечки. Скажу больше: если «Спартак» проиграет ЦСКА, красно-белые все равно станут чемпионами, потому что вот настолько плохо выглядят основные соперники», – сказал Пятницкий.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем. Последний раз московский клуб становился чемпионом России в 2001 году.

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