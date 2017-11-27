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  • Пятикратный чемпион в составе «Спартака» Пятницкий: «Красно-белые уверенно разгромят «Зенит»

Пятикратный чемпион в составе «Спартака» Пятницкий: «Красно-белые уверенно разгромят «Зенит»

27 ноября 2017, 01:35
30

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями в преддверии матча 18-го тура между красно-белыми и «Зенитом».

«Мы видим, как петербуржцы неплохо выступают на международной арене и как нестабильно показывают себя во внутреннем чемпионате. Меня, мягко говоря, удивил результат игры с «Локомотивом», когда команда потерпела разгромное поражение от гостей на своем новом стадионе.

Я думаю, что красно-белые разделаются с «Зенитом» так же, как и с «быками». Я думаю, что будет разгром «Зенита». «Спартак» уверенно победит», – сказал Пятницкий.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, в 19:30, на стадионе «Открытие Арена». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Пятницкий Андрей
Комментарии (30)
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Leon_ARS
1511736117
Хватит шапками кидаться, надо выйти и выиграть... и не важно с каким счётом, главное три очка.
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Жентус
1511737287
Думай что хочешь) Зенит с Вардаром силы экономил, а теперь будет повтор 5-1)
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Bivaliy67
1511740178
Супер-матч! Пусть всё решится в спортивной борьбе. От себя: удачи родному Зениту!
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Василий Зенитов
1511742880
хрен знает что будет, думаю первый гол решит исход матча
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a-rakhmatov
1511744716
Победит та команда, кому улыбнется фортуна, а так обе команды сильны и равны по классу.....удачи победителю)))
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Tajik-za Zenit
1511745870
Как же все эти мясные уверено говорят
Ответить
батог
1511752566
Красивой игры всем! Спартаку удачи!!!
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neveldomha
1511760384
Сегодня понедельник, а не пятница. Поэтому о результате лучше спросить Виктора Понедельника.
Ответить
Svoysvoemubrat
1511768833
Твои бы слова, да в нужные уши.
Ответить
Сибирь за Спартак
1511769452
Сегодня нужно уделать бомжарню, потом красную армию, а по весне разобрать паровоз на их поле, как на Суперкубке. Всего-то и делов.
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