Пятикратный чемпион в составе «Спартака» Пятницкий: «Красно-белые уверенно разгромят «Зенит»

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями в преддверии матча 18-го тура между красно-белыми и «Зенитом».

«Мы видим, как петербуржцы неплохо выступают на международной арене и как нестабильно показывают себя во внутреннем чемпионате. Меня, мягко говоря, удивил результат игры с «Локомотивом», когда команда потерпела разгромное поражение от гостей на своем новом стадионе.

Я думаю, что красно-белые разделаются с «Зенитом» так же, как и с «быками». Я думаю, что будет разгром «Зенита». «Спартак» уверенно победит», – сказал Пятницкий.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, в 19:30, на стадионе «Открытие Арена». «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой встречи.