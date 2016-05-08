Пятницкий: «Динамо» нечего противопоставить «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал о своих ожиданиях от матча 27-го тура российской Премьер-лиги, в котором красно-белым будет противостоять «Динамо».

«Здесь двух мнений быть не может, «Спартак» обязательно победит. «Динамо» в этом году не способно на подвиг, команда сейчас только строится. Бело-голубым нечего противопоставить спартаковцам. Пусть для красно-белых этот сезон получился провальным, «Динамо» — это не тот соперник, который может доставить большие проблемы.

«Спартак» обязан оставить позитивное впечатление об этом сезоне за счет удачной концовки. Команда должна квалифицироваться в Лигу Европы и дать надежду на хороший следующий год для болельщиков. Нынешний сезон останется в истории «Спартака» провальным.

Думаю, «Спартак» сумеет попасть в зону еврокубков. Если «Локомотив» выигрывает, то делает это с большой натяжкой. Вряд ли они смогут выиграть каждый из оставшихся матчей чемпионата. Если в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА есть игроки, способные решить эпизод, то «железнодорожники» просто пытаются не пропустить в каждой игре. Рассчитывать на высокое место с таким несбалансированным составом, как у «Локомотива», — несерьезно», – заявил Пятницкий.