Пятницкий: «По последним играм видно, что «Спартак» сейчас сильнее всех в РФПЛ. Верим, что команда сможет защитить титул»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий выразил надежду, что красно-белые смогут защитить чемпионский титул, завоеванный в прошлом сезоне. По словам ветерана, последние матчи показали, что подопечные Массимо Карреры на данный момент являются сильнейшей командой в РФПЛ.

«Концовку первой половины сезона команда провела по-чемпионски, и мы верим, что она защитит титул, завоеванный в этом году. Последние игры показали, что «Спартак» сейчас сильнее всех. Хочу поздравить с Новым годом всех болельщиков, поблагодарить их за поддержку даже в трудное для «Спартака» время и пожелать, чтобы 2018-й принес нам всем столько же радости, сколько 2017-й», – сказал Пятницкий.

После 20-ти туров «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.