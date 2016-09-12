Пятницкий: «Аленичев причастен к нынешнему первому месту «Спартака»

Бывший хавбек «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что экс-наставник красно-белых Дмитрий Аленичев причастен к нынешнему лидерству в таблице подопечных Массимо Карреры. По его мнению, московский клуб сможет удержать заданный темп вплоть до перерыва на зимние «каникулы».

«Спартак» вполне сможет удержать заданный темп до зимней паузы в чемпионате. Мы видим, как красно-белые прибавляют от игры к игре. К тому же подопечных Карреры ничто не отвлекает от внутреннего первенства после вылета из Лиги Европы. Это дает возможность сосредоточиться на РФПЛ.

Не думаю, что первое место «Спартака» – это заслуга только Массимо Карреры. Команду к сезону готовил Дмитрий Аленичев. Однако смена тренера, очевидно, привела «Спартак» к позитивным последствиям», – отметил Пятницкий.