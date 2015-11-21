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Пятницкий: «Вряд ли Широков появится на поле до конца года»

21 ноября 2015, 05:01
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий высказал свое мнение о заявлении генерального директора красно-белых Сергея Родионова относительно дальнейшего будущего в команде полузащитника Романа Широкова.

«Конечно, руководству и главному тренеру виднее, что делать с игроками, которые есть в наличии в команде. На мой взгляд, если в ближайшем будущем действительно будет решаться судьба Широкова, то нужно четко понимать, кто вместо него. Либо клуб будет кого-то приобретать на позицию Романа, либо рассчитывать на тех, кто есть. То есть тогда это, видимо, будут молодые ребята. Я считаю, что Широков обладает всеми качествами, которые могут пригодиться «Спартаку». Но здесь вопрос в другом: все упирается в то, чего хочет клуб.

По крайней мере я не думаю, что Широков настолько уж плох, что нужно с ним расставаться. Хотя здесь много различных нюансов. Это и зарплата, и то, какую ауру создает Роман в коллективе. Поэтому вопросов очень много. Нужно находиться рядом или хотя бы возле команды, чтобы знать все детали, которые способствуют или не способствуют дальнейшему прибыванию в ней игрока.

Я думаю, что если «Спартак» решил расставаться с Широковым, конечно же, он его не выставит ни на игру с «Краснодаром», ни на оставшиеся матчи, чтобы контракт автоматически не продлился. Раз такое заявление поступило, причем поступило ни от кого-нибудь, а от Родионова, значит, однозначно Романа не поставят до конца года. Я думаю, что этот вопрос уже решен и вряд ли Широков появится. Скорее всего, это связано с тем, что Роман недостаточно ярко, как хотело бы руководство и тренерский штаб, проявляет себя в матчах за «Спартак», не демонстрируя той игры, которую от него ждали. Мы понимаем, что футболист не молодеет, а, наоборот, стареет с каждым годом. Поэтому, видимо, все эти моменты говорят о том, что руководство решило, что клуб будет прощаться с Широковым», – сказал Пятницкий.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Родионов Сергей Пятницкий Андрей
Комментарии (1)
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vladimir-7
1448088476
Широков и Денисов могут переговорить о переходе с руководством ЦСКА.
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