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  • Пятницкий: «Если бы не Синицын, дело могло закончиться разгромом»

Пятницкий: «Если бы не Синицын, дело могло закончиться разгромом»

1 августа 2017, 07:54
3

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые заслужили победу в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0). При этом он отметил, что игра могла развернуться в другую сторону еще в первом тайме, если бы Вандерсон смог реализовать свой опасный момент.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– За час до матча вы сказали: «Будет результативная ничья. Например, 1:1». Интуиция подвела...

– С одной стороны, «Спартак» заслужил победу. С другой – не забывайте, что при счете 0:0 Вандерсон зарядил в перекладину. Забил бы – и еще неизвестно, как бы все повернулось. «Спартаку» пришлось бы раскрыться, а это было бы на руку «Краснодару», который в такой игре чувствует себя комфортно.

– Судьбу матча решили два «стандарта».

– Опять же – голы в концовке первого тайма из логики игры не вытекали. В целом «Краснодар» смотрелся неплохо. К пенальти привела невынужденная ошибка Гранквиста. Швед – защитник опытный, мог бы сыграть аккуратнее. В последнюю секунду попытался убрать и ногу, и корпус, чтоб не зацепить Зе Луиша. Но арбитр находился рядом. Решил, что для 11-метрового все-таки есть основания.

– Был у Синицына шанс отразить удар Фернандо?

– Едва ли. Любому вратарю очень сложно среагировать, когда мяч сначала попадает в штангу. Невольно срабатывает инстинкт самосохранения, стараешься избежать столкновения. Так что винить Синицына точно не стоит. Он на поле был одним из лучших. Во втором тайме, когда «Краснодар» пошел вперед большими силами, и появились свободные зоны, у «Спартака» было несколько великолепных моментов. Если б не голкипер, дело могло закончиться разгромом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Гранквист Андреас Синицын Андрей Зе Луиш Фернандо Вандерсон Пятницкий Андрей
Комментарии (3)
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insider_retro
1501570023
Синицын был великолепен!!... Играл вдохновенно и грамотно!... Когда на ленточке такой воротчик, команде надёжнеё и спокойней дышится впереди!!... Чем бы закончилось... и если бы.... Оставим это... Будем надеяться, что он будет на заметке для сборной!!... Надёжность и удачливость нам нужны!!!...)))
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paracetamol
1501590444
Если бы Вандерсон не промазал, конец мог бы быть другим.
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