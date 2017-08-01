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    Пятницкий: «Если бы не Синицын, дело могло закончиться разгромом»

    Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые заслужили победу в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0). При этом он отметил, что игра могла развернуться в другую сторону еще в первом тайме, если бы Вандерсон смог реализовать свой опасный момент.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – За час до матча вы сказали: «Будет результативная ничья. Например, 1:1». Интуиция подвела...

    – С одной стороны, «Спартак» заслужил победу. С другой – не забывайте, что при счете 0:0 Вандерсон зарядил в перекладину. Забил бы – и еще неизвестно, как бы все повернулось. «Спартаку» пришлось бы раскрыться, а это было бы на руку «Краснодару», который в такой игре чувствует себя комфортно.

    – Судьбу матча решили два «стандарта».

    – Опять же – голы в концовке первого тайма из логики игры не вытекали. В целом «Краснодар» смотрелся неплохо. К пенальти привела невынужденная ошибка Гранквиста. Швед – защитник опытный, мог бы сыграть аккуратнее. В последнюю секунду попытался убрать и ногу, и корпус, чтоб не зацепить Зе Луиша. Но арбитр находился рядом. Решил, что для 11-метрового все-таки есть основания.

    – Был у Синицына шанс отразить удар Фернандо?

    – Едва ли. Любому вратарю очень сложно среагировать, когда мяч сначала попадает в штангу. Невольно срабатывает инстинкт самосохранения, стараешься избежать столкновения. Так что винить Синицына точно не стоит. Он на поле был одним из лучших. Во втором тайме, когда «Краснодар» пошел вперед большими силами, и появились свободные зоны, у «Спартака» было несколько великолепных моментов. Если б не голкипер, дело могло закончиться разгромом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 07:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 15:27

      Если бы Вандерсон не промазал, конец мог бы быть другим.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > paracetamol 1 августа 2017, 15:55

      Он не промазал, он не попал.
      Ну и попал...

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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 августа 2017, 09:47

      Синицын был великолепен!!... Играл вдохновенно и грамотно!... Когда на ленточке такой воротчик, команде надёжнеё и спокойней дышится впереди!!... Чем бы закончилось... и если бы.... Оставим это... Будем надеяться, что он будет на заметке для сборной!!... Надёжность и удачливость нам нужны!!!...)))

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