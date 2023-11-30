Пятницкий жестко раскритиковал Абаскаля: «Ему по барабану, зарплата капает и всe»

Ну про топ клуб конечно дал дрозда. А так в целом прав про физрука. Гыгыгы
Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий недоволен работой главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
«Игру с «Оренбургом» [поражение «Спартака» со счетом 0:1 в Кубке] я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль – не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру.
В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придeт, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту».
У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и всe», – сказал Пятницкий.
- «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
- Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера – 6 баллов.