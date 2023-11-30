Пятницкий жестко раскритиковал Абаскаля: «Ему по барабану, зарплата капает и всe»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий недоволен работой главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Игру с «Оренбургом» [поражение «Спартака» со счетом 0:1 в Кубке] я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль – не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру.

В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придeт, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту».

У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и всe», – сказал Пятницкий.