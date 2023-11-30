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    • Пятницкий жестко раскритиковал Абаскаля: «Ему по барабану, зарплата капает и всe»

    Пятницкий жестко раскритиковал Абаскаля: «Ему по барабану, зарплата капает и всe»

    Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий недоволен работой главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Игру с «Оренбургом» [поражение «Спартака» со счетом 0:1 в Кубке] я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль – не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру.

    В «Спартаке» нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придeт, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что «Спартак» не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или «Зениту».

    У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и всe», – сказал Пятницкий.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5865

      ПалкоВводецъ (returned) 32 минуты назад

      Ну про топ клуб конечно дал дрозда. А так в целом прав про физрука. Гыгыгы

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