Пятницкий: «Спартак» зацепится за очки в игре с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом».

«Соглашусь со специалистами, которые отдают предпочтение «Зениту». «Зенит» почувствовал запах жареного, чемпионский титул недалеко, у них появилась дополнительная мотивация, тем более раздражитель хороший – «Спартак», который они давно не могут обыграть.

По качеству игры «Зенит» выглядит лучше, в плане командной игры – тоже. Но я считаю, что «Спартак» не проиграет», – приводит «Р-Спорт» слова Пятницкого.

Поединок «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.