Пятницкий назвал Промеса образцом для подражания

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий отметил в составе красно-белых по матчу третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» Квинси Промеса. Он уверен, что голландец является в последнее время настоящим примером для подражания.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Неужели у гостей можно еще кого-то отметить, кроме Синицына?

– Мне понравился Вандерсон. Неплохо обострял игру. Конечно, у «Краснодара» огромные проблемы в нападении. Мало того, что Смолова нет, сломался еще и Лаборде, который в Казани отыграл замечательно, сделал дубль. Без этих форвардов атака оказалась обезглавлена.

– Пару дней назад Каррера сообщил с тревогой: «Не все в «Спартаке» сняли с себя золотые медали...»

– Судя по игре против «Краснодара» – теперь медали сняли все. Думаю, не только тренеры провели работу, но и сами ребята поняли – нужно собраться, проявить волю, характер. Иначе титул не отстоять. Ну а лучшим в «Спартаке», как и в предыдущих матчах этого сезона, был Промес. Он всегда в тонусе, нацелен на гол, бьется от первой до последней минуты. В этом смысле голландец – образец для подражания.