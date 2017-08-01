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    Пятницкий назвал Промеса образцом для подражания

    Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий отметил в составе красно-белых по матчу третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» Квинси Промеса. Он уверен, что голландец является в последнее время настоящим примером для подражания.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – Неужели у гостей можно еще кого-то отметить, кроме Синицына?

    – Мне понравился Вандерсон. Неплохо обострял игру. Конечно, у «Краснодара» огромные проблемы в нападении. Мало того, что Смолова нет, сломался еще и Лаборде, который в Казани отыграл замечательно, сделал дубль. Без этих форвардов атака оказалась обезглавлена.

    – Пару дней назад Каррера сообщил с тревогой: «Не все в «Спартаке» сняли с себя золотые медали...»

    – Судя по игре против «Краснодара» – теперь медали сняли все. Думаю, не только тренеры провели работу, но и сами ребята поняли – нужно собраться, проявить волю, характер. Иначе титул не отстоять. Ну а лучшим в «Спартаке», как и в предыдущих матчах этого сезона, был Промес. Он всегда в тонусе, нацелен на гол, бьется от первой до последней минуты. В этом смысле голландец – образец для подражания.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 10:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 07:24

      Не знаю как с чемпионством, но обыграть Зенит!.. У них.

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 14:12

      Вообще у Спартака супер трио - Промес, Зе Луиш и Адриано... и еще Фернандо. С ними будет трудно играть! Но за то это футбол! Это интересно и круто! Все 6 числа на матч! Приезжайте к нам!))))

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 1 августа 2017, 11:43

      Действительно Промес был великолепен и был настоящим лидером.

      2
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 1 августа 2017, 11:31

      Промес красавчик! Почему остальные так не выкладываются вот в чем вопрос.

      5
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Пастырь 1 августа 2017, 14:15

      Промес очень хорош. В прошлом году Зенит в Москве по сути одному ему проиграл! Отличный футболист, украшение РФПЛ! Лишь бы не сдернули никуда! Такие футболисты как Промес, Гарай и др. это уровень! И очень радостно, что они есть!))) А дальше будем биться и болеть!)))

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 1 августа 2017, 11:12

      Да, Промес хорош.

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 1 августа 2017, 11:03

      Антоха молодчик. Бегал как ошпаренный от первой до последней минуты. Реально - образец.

      Поработать с Зе нормально бы ещё - чтобы не циклился на голах. Он же такие шикарные пасы умеет отдавать... пусть расслабится, а там и голы придут.

      4
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > momwig_ 1 августа 2017, 11:25

      дай господи что бы его прорвало с зенитом!и как сегодня промес играл ,так и все бы выложились!и тогда придет победа!одна на всех!!!

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