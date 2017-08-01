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Пятницкий назвал Промеса образцом для подражания

1 августа 2017, 10:55
8

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий отметил в составе красно-белых по матчу третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» Квинси Промеса. Он уверен, что голландец является в последнее время настоящим примером для подражания.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– Неужели у гостей можно еще кого-то отметить, кроме Синицына?

– Мне понравился Вандерсон. Неплохо обострял игру. Конечно, у «Краснодара» огромные проблемы в нападении. Мало того, что Смолова нет, сломался еще и Лаборде, который в Казани отыграл замечательно, сделал дубль. Без этих форвардов атака оказалась обезглавлена.

– Пару дней назад Каррера сообщил с тревогой: «Не все в «Спартаке» сняли с себя золотые медали...»

– Судя по игре против «Краснодара» – теперь медали сняли все. Думаю, не только тренеры провели работу, но и сами ребята поняли – нужно собраться, проявить волю, характер. Иначе титул не отстоять. Ну а лучшим в «Спартаке», как и в предыдущих матчах этого сезона, был Промес. Он всегда в тонусе, нацелен на гол, бьется от первой до последней минуты. В этом смысле голландец – образец для подражания.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Синицын Андрей Промес Квинси Пятницкий Андрей
Комментарии (8)
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momwig_
1501574593
Антоха молодчик. Бегал как ошпаренный от первой до последней минуты. Реально - образец. Поработать с Зе нормально бы ещё - чтобы не циклился на голах. Он же такие шикарные пасы умеет отдавать... пусть расслабится, а там и голы придут.
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starche
1501575142
Да, Промес хорош.
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Пастырь
1501576316
Промес красавчик! Почему остальные так не выкладываются вот в чем вопрос.
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takca
1501576987
Действительно Промес был великолепен и был настоящим лидером.
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zlobny_zenitos
1501585946
Вообще у Спартака супер трио - Промес, Зе Луиш и Адриано... и еще Фернандо. С ними будет трудно играть! Но за то это футбол! Это интересно и круто! Все 6 числа на матч! Приезжайте к нам!))))
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Дядя Серёжа
1501647883
Не знаю как с чемпионством, но обыграть Зенит!.. У них.
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