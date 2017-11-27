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  • Пятницкий: «В «Зените» есть хорошие футболисты, но это не топ-уровень»

Пятницкий: «В «Зените» есть хорошие футболисты, но это не топ-уровень»

27 ноября 2017, 07:08
5

Пятикратный чемпиона России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые имеют больше шансов в предстоящей центральной встрече тура против «Зенита» за счет индивидуальности своих футболистов. Он отметил, что ждет игры первым номером от столичной команды.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

– Какие варианты игры Каррера предложит сопернику?

– Ключевую роль сыграет индивидуальность отдельных футболистов «Спартака». Тот же Зе Луиш или Промес способны обойти любого соперника один в один.

Отдадим должное защитнику «Зенита» Браниславу Ивановичу. Это, безусловно, опытный игрок, за плечами которого есть большие победы. Но все-таки с каждым годом он стареет и теряет навыки в быстроте принятия решений. Другими словами, если будем говорить о единоборствах, то те же Зе Луиш и Промес гораздо быстрее Ивановича, и в случае чего могут с легкостью его обойти.

В «Зените» есть хорошие футболисты, в том числе и в защите, но это не топ-уровень.

Осмелюсь предположить, что «Спартак» будет играть первым номером.

– Если помните, в первом круге матч между этими двумя клубами закончился разгромом красно-белых. Вам не кажется, что возможности «Спартака» тогда тоже переоценивали перед игрой?

– Я не любитель проводить параллели между играми. Живу сегодняшним днем. Я вижу, что теперешние футболисты «Спартака» разговаривают на одном языке. Не могу судить, как именно Каррера будет взламывать защиту «Зенита» (надо поинтересоваться у него), но я вижу, например, в какой блестящей форме находится Глушаков, как разыгрывается Комбаров, который на протяжении всех 90 минут носится по бровке.

У «Зенита» нет, что называется, команды на поле. Все происходит стихийно. В этом смысле у «Спартака» игра смотрится логичнее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Иванович Бранислав Зе Луиш Промес Квинси Каррера Массимо Пятницкий Андрей
Комментарии (5)
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Зенит 12
1511761249
А что еще мог сказать Спартаковец
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Татарин за ЦСКА
1511761764
ТОП игрок в Зените есть.Бронислав Иванович,больше точно нет.Кокорин тоже ТОП,но по российским меркам.Удачи обоим командам и пусть победит сильнейший
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acer2003
1511762238
Получается, топ уровень это Глушаков и Комбаров? Посмотрим сегодня
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polozovs
1511763445
Все решит настрой
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polozovs
1511763520
Вообще, если смотреть конкурс прогнозов от бомбардир - то Спартак выиграет крупно
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