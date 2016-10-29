Пятницкий: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые являются фаворитом в матче с ЦСКА, который пройдет в рамках 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 29 октября. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.

«ЦСКА и «Спартак» подходят к дерби с похожими проблемами в составе. Правда, не знаю пока, сможет ли сыграть Квинси Промес. Разница в том, что голландец – острие «Спартака», а Еременко, Дзагоев и Натхо – это мозг ЦСКА, потому преимущество будет у красно-белых. «Спартак» будет фаворитом в дерби. Жалко, что команды не смогут сыграть на сто процентов боевыми составами. Проблемы ЦСКА с составом тяжелее.

С другой стороны, потеря очков на этой стадии сезона не фатальна. Поэтому команды не должны закрываться и будут наверняка играть на победу. Все-таки считаю фаворитом дерби «Спартак», красно-белые обыграют ЦСКА со счетом 2:1», – сказал Пятницкий.