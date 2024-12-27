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    • «Поступил правильно»: 5-кратный чемпион России в составе «Спартака» одобрил решение Соболева уйти из клуба

    «Поступил правильно»: 5-кратный чемпион России в составе «Спартака» одобрил решение Соболева уйти из клуба

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал летний трансфер Александра Соболева в «Зенит».

    – Летом случился громкий переход Соболева. Болельщики по праву считают его предателем?

    – Видимо, он принял такое решение, потому что ему не было гарантировано место в составе, сложились не очень хорошие отношения с тренером. Переход из одного топ-клуба в другой – наверное, правильное решение с его стороны. Но и там, и там примерно одинаковая ситуация – боролся за место в «Спартаке», теперь – в «Зените».

    В наше время, в период Олега Романцева, такой переход был бы возможен, если футболист не попадал в основной состав. Болельщики должны понимать, что для настоящего футболиста важно играть, а не сидеть на лавке. С точки зрения профессионального футболиста он поступил правильно.

    • У Соболева в 11 матчах за «Зенит» в РПЛ 0+0.
    • Александр ушел в августе из «Спартака» после 4,5 года в клубе.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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