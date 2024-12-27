Пятницкий ответил, в течение скольких лет «Спартак» станет чемпионом

Бывший игрок «Спартака» Андрей Пятницкий верит в скорое чемпионство.

– В «Спартак» пришeл Деян Станкович – человек с футбольным опытом, со временем доказал, что он на правильном пути. Уверен, Деян так считает. Сейчас мы видим, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом», «Краснодаром» за самые высокие места.

– «Спартак» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?

– Думаю, это случится в ближайшие три года.