Легенда «Спартака» просит помощи: «Я безработный»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Пятницкий попросил о помощи.

«Могу сказать, что мои планы сложные. Я пока безработный, но и ничего не предвидится. Где-то что-то намечается, но всe проваливается. Если поможете, то буду благодарен», – сказал Пятницкий.

Пятницкий играл за «Спартак» с 1992 по 1997-й год.

С москвичами он пять раз становился чемпионом России.

«Арсенал-2» – последнее место работы тренера.

Лига чемпионов возвращается: ставьте на центральный матч первого дня с бонусом до 17000₽!