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    • Безработный экс-капитан «Спартака» раскритиковал Абаскаля

    Безработный экс-капитан «Спартака» раскритиковал Абаскаля

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий, который пожаловался на отсутствие работы, раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем.

    Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская – способна бороться за трофей.

    Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», – сказал Пятницкий.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4702

      Snek 42 минуты назад

      А кто это такой?

      0
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      Рейтинг: +10035

      САДЫЧОК 1 час назад

      С , такой критикой Пятницкий вообще не найдет себе работу.
      Как то , не очень любят лизоблюдов !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22252

      derrik2000 1 час назад

      "Безработный экс-капитан «Спартака» "

      Это с каких-таких яиц Пятницкий был капитаном Спартака???
      От сырости???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16222

      Алексей З 2 часа назад

      Ну всё вроде правильно и логично, но последнее предложение - нонсенс.
      Напомните безработному тренеру , что последнее чемпионство Спартак брал с итальянцем Каррерой , Кубок брал с Ваноли, с Тедеско был вторым .

      1
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      Рейтинг: +1583

      rac531 2 часа назад

      «главным тренером команды должен быть российский специалист.»

      КАРПИН был, ЧЕРЧЕСОВ был, АЛЕНИЧЕВ был(
      Остается МОСТОВОЙ

      PS
      КАРРЕРА - Первое место, суперкубок
      ВАНОЛИ - Кубок РФ
      ТЕДЕСКО - принял команду на десятом месте, завоевал второе место
      АБАСКАЛЬ - принял команду на девятом месте, завоевал третье место

      2
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      Рейтинг: +24376

      Persona_non_Grata > rac531 2 часа назад

      Да по хрен - этим псевдопатриотам главное, что бы РОССИЙСКИЙ - НИКАКИХ других качеств он не назвал !!! Лично мне по фигу россиянин он будет иле нет - ХОЧУ ВИДЕТЬ красивую, уверенную игру Спартака и естественно победы !!!
      p.s. Да и Абаскаль еще не всё сказал и хватит уже этими статейками нагнетать атмосферу в команде и трепать нервы тренеру. Интересно, кто за всем этим стоит ???

      4
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      Рейтинг: +2329

      spam2009 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      да и так понятно, болотный душок за всем стоит

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      Рейтинг: +1583

      rac531 > Persona_non_Grata 1 час назад

      ДЮКОВ)

      0
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      Рейтинг: +27362

      slavutiq70 > rac531 1 час назад

      Ну вроде как у Карпина 2 серебра и бронза ...

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