Безработный экс-капитан «Спартака» раскритиковал Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий, который пожаловался на отсутствие работы, раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль не годится для «Спартака». Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем.

Ему трудно, поэтому «Спартак» кувыркается. Но сейчас команда чемпионская – способна бороться за трофей.

Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. «Спартак» много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», – сказал Пятницкий.