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    Пятницкий: «Спартаку» нужен Муса из ЦСКА»

    Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился своим мнением о нынешней игре команды под руководством Дмитрия Аленичева.
    «Команда Дмитрия Аленичева находится в стадии становления, поиска своего стиля. Конечно, возможны изменения в составе, пока идeт притирка нового тренера и футболистов. «Спартак» играет неплохо. Мало пропускает, создает хорошие моменты. И с каждой игрой прибавляет. Сейчас команда напоминает «Спартак» в свои лучшие годы. Если говорить об усилении, то это может быть позиция флангового хавбека или линия атаки. Как мне кажется, больше всего «Спартаку» подошeл бы игрок, который регулярно напрягает оборону соперника и постоянно находится на острие. Такой футболист есть у ЦСКА. Это идеальный наконечник «армейской» атаки — Ахмед Муса. Именно такой нападающий нужен команде Аленичева», – заявил Пятницкий.

    Источник: Бобсоккер

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    10.08.2015 17:46
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    klapaj
    1439222392
    заголовок неправильный это первое:Пятницкий имеет ввиду такого как муса второе есть много африканских атлетов которые бегают быстрей Мусы а СПАРТАКУ нужен техничный игрок!!!!
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    RamonCSKA
    1439222868
    а цска бы идеально подошли роналду и месси
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    Слуцкий
    1439224065
    а он не думал что ЦСКА не дебилы по крайне мере
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    slavа0508
    1439227905
    Пускай Мусса лучьше остаётся у конявых довольно средненький игрок да ЦСКА без пендалей которые назначают в каждом матче тоже были бы где то во второй половине таблицы
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    дракоша15
    1439233514
    Не нужен Муса,пускай в конюшне своей бегает,мы молодые и только учимся играть,а кони ваши только по набирают гандон она и все мы чемпионы?
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    дракоша15
    1439233595
    Как вы мало судите ребята,как будто сами лучше всех играете!!
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    Cobracska
    1439235638
    Свиньям только мечтать остается о Мусе. Да, он мало забивает, но он наш красно-синий воин!! Он не упадет так низко, что играть за гнилой свиной клуб....,
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    Chuyskiy Spartanec
    1439262197
    Не нужен!!!
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    Каратель
    1439282765
    если только чтобы кофе быстро приносить,да так-мальчик на побегушках
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    ologreds
    1694997431
    numo438492
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