Пятницкий: «Давыдов и Миранчук – самые перспективные футболисты страны»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По мнению Пятницкого, футболист заметно усилит спартаковцев.

«На мой взгляд, наряду с Денисовым Давыдовым Алексей является одним из самых перспективных футболистов страны. Думаю, Миранчук будет заметным усилением для «Спартака», между прочим, при мне Алексей выступал за академию красно-белых. Я слышал слухи о переговорах футболиста с «Локомотивом», там вроде какие-то проблемы. По этой причине я верю в то, что основания для разговоров по этой сделке есть. Алексей своим стилем игры может вписаться в стиль выступлений «Спартака», это наверняка подкупает клуб. Поэтому, как мне кажется, «Спартак» будет готов потратить на этот трансфер даже больше средств, чем необходимо», – сказал Пятницкий.