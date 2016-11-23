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  • Пятницкий: «Давыдов и Миранчук – самые перспективные футболисты страны»

Пятницкий: «Давыдов и Миранчук – самые перспективные футболисты страны»

23 ноября 2016, 20:18
9

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По мнению Пятницкого, футболист заметно усилит спартаковцев.

«На мой взгляд, наряду с Денисовым Давыдовым Алексей является одним из самых перспективных футболистов страны. Думаю, Миранчук будет заметным усилением для «Спартака», между прочим, при мне Алексей выступал за академию красно-белых. Я слышал слухи о переговорах футболиста с «Локомотивом», там вроде какие-то проблемы. По этой причине я верю в то, что основания для разговоров по этой сделке есть. Алексей своим стилем игры может вписаться в стиль выступлений «Спартака», это наверняка подкупает клуб. Поэтому, как мне кажется, «Спартак» будет готов потратить на этот трансфер даже больше средств, чем необходимо», – сказал Пятницкий.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Давыдов Денис Миранчук Алексей Пятницкий Андрей
Комментарии (9)
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hjvfybcn
1479923000
а как же Кокорин и др.
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Опорник84
1479924009
У нас в стране уже столько было этих перспективных! В 21-22 года футболисты должны играть на хорошем уровне если они чего-то стоят,а то так в перспективных и проходят по полю всю свою карьеру!
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Фан666
1479924018
Давыдов уже года 3-4 перспективный, а толку то. Посмотрим что с Миранчуком будет
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Wertalet
1479963331
16-и летний футболист который выходит на поле в матче Лиги Чемпионов - это перспективный футболист , а если мужику за 20 , то на мой взгляд к этим годам он уже должен быть не просто перспективным, а выходить в стартовом составе своей команды и показывать качественную игру....
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Dgad
1479965706
Наряду с Денисовым Давыдовым,)))))))))))))
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АлёшкА91
1479975681
Прежде чем выкладывать материал, его текст вообще проверяет кто нибудь? Денисов Давыдов исправьте пожалуйста.
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aam
1479983541
В их возрасте пора бы уже перерасти из перспективных в профессиональных футболистов. А то у нас этих перспективных пруд пруди, а настоящего футбола как не было, так и нет.
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