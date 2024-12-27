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Андрей Пятницкий
Новости
Андрей Пятницкий - новости
Россия
27 сентября 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
«Поступил правильно»: 5-кратный чемпион России в составе «Спартака» одобрил решение Соболева уйти из клуба
2024.12.27 09:18
2
Пятницкий ответил, в течение скольких лет «Спартак» станет чемпионом
2024.12.27 08:49
Пятницкий: «Самым запоминающимся в 2023 году стал матч «Урала» и «Спартака»
2024.01.08 09:44
1
Пятницкий жестко раскритиковал Абаскаля: «Ему по барабану, зарплата капает и всe»
2023.11.30 19:55
Безработный экс-капитан «Спартака» раскритиковал Абаскаля
2023.09.18 16:59
6
Легенда «Спартака» просит помощи: «Я безработный»
2023.09.18 14:28
9
«Спартак» заявил Мирзова на сезон под 9-м номером. По ним играли Гаврилов, Пятницкий и Титов
2019.07.24 15:59
11
Пятницкий ждет легкой победы Бразилии над Россией
2018.03.22 16:15
13
Пятницкий: «По последним играм видно, что «Спартак» сейчас сильнее всех в РФПЛ. Верим, что команда сможет защитить титул»
2017.12.25 16:22
8
Пятницкий: «В «Зените» есть хорошие футболисты, но это не топ-уровень»
2017.11.27 07:08
5
Пятикратный чемпион в составе «Спартака» Пятницкий: «Красно-белые уверенно разгромят «Зенит»
2017.11.27 01:35
30
Пятницкий: «Спартаку» важно забить в первые полчаса игры с «Марибором», тогда он точно победит»
2017.11.21 13:02
6
Пятницкий назвал Промеса образцом для подражания
2017.08.01 10:55
8
Пятницкий: «Если бы не Синицын, дело могло закончиться разгромом»
2017.08.01 07:54
3
Пятницкий: «Основные соперники выглядят настолько плохо, что «Спартак» все равно станет чемпионом»
2017.04.23 15:01
7
Пятницкий: «Давыдов и Миранчук – самые перспективные футболисты страны»
2016.11.23 20:18
9
Пятницкий: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1»
2016.10.29 10:21
4
Пятницкий: «В «Спартаке» никто не способен заменить Промеса»
2016.10.11 12:54
22
Пятницкий: «Возможно, ничья была бы более закономерным исходом встречи «Спартака» с «Зенитом»
2016.10.03 09:58
Пятницкий: «Аленичев причастен к нынешнему первому месту «Спартака»
2016.09.12 16:36
12
Пятницкий: «Динамо» нечего противопоставить «Спартаку»
2016.05.08 17:18
Пятницкий: «Спартак» зацепится за очки в игре с «Зенитом»
2016.04.16 16:32
1
Пятницкий: «Не назвал бы Мельгарехо однозначным усилением»
2016.01.13 13:48
Пятницкий: «Очевидно, что результаты у молодежного «Спартака» в этом сезоне не очень»
2015.12.06 13:23
Пятницкий: «Вряд ли Широков появится на поле до конца года»
2015.11.21 05:01
1
Пятницкий: «Спартаку» нужен Муса из ЦСКА»
2015.08.10 17:46
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