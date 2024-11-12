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Валерий Шмаров
Валерий Шмаров
Россия
23 февраля 1965 (61)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Шмаров раскритиковал Соболева за высказывание в адрес «Спартака»
2024.11.12 12:00
2
Шмаров высказался за отмену Fan ID в случае возвращения пива на стадионы
2024.11.12 09:28
1
Шмаров поставил оценку «Спартаку» за 2023 год
2024.01.02 13:25
Шмаров: «В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом»
2023.11.17 11:17
5
Шмаров рассказал, интересно ли ему смотреть матчи сборной России против африканских команд
2023.10.15 19:03
Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ»
2023.06.20 08:59
7
«Кто это такой? Где играл и во что?». Шмаров – о новичке «Спартака» Дуарте
2023.01.13 21:46
9
Шмаров: «Спартак» правильно сделает, если бойкотирует Суперкубок в Петербурге»
2022.06.10 07:51
17
«Спартак» заявил Мирзова на сезон под 9-м номером. По ним играли Гаврилов, Пятницкий и Титов
2019.07.24 15:59
11
Шмаров: «Желаю Карпину и Шалимову, чтобы их противостояние выросло в такое же, как было у Романцева и Семина»
2018.03.03 15:37
2
Шмаров верит в Луиса Адриано, но Самедов его разочаровал
2017.03.06 06:44
12
Шмаров о поражении «Спартака»: «Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат»
2016.08.05 07:32
34
Шмаров: «Мельгарехо? Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре»
2016.01.16 07:19
Главные новости
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
1
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
7
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