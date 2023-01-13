«Кто это такой? Где играл и во что?». Шмаров – о новичке «Спартака» Дуарте

Экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров оценил трансфер центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

Московский клуб заплатил за игрока 4 миллиона евро.

«Спартак» выиграл борьбу за парагвайца у «Бока Хуниорс».

22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

– Усилит ли Дуарте «Спартак»?

– Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно.

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