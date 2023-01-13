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  • «Кто это такой? Где играл и во что?». Шмаров – о новичке «Спартака» Дуарте

«Кто это такой? Где играл и во что?». Шмаров – о новичке «Спартака» Дуарте

13 января 2023, 21:46
9

Экс-футболист «Спартака» Валерий Шмаров оценил трансфер центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

  • Московский клуб заплатил за игрока 4 миллиона евро.
  • «Спартак» выиграл борьбу за парагвайца у «Бока Хуниорс».
  • 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

– Усилит ли Дуарте «Спартак»?

– Вы сами в это верите? Я вообще не знаю кто это такой. Где играл и во что? Пока этот трансфер выглядит очень смешно.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Дуарте Алексис Шмаров Валерий
Комментарии (9)
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NewLife
1673640158
А тебя кто-нибудь знал в Южной Корее, когда ты туда свалил ?
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derrik2000
1673646384
Поглядим-посмотрим, что это за хрукт такой, на которого селекционеры (надеюсь, что ХОРОШИЕ селекционеры, как в Шахтёре) обратили внимание, а уж потом будем судить чё-почём.
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alefreddy
1673646584
про Абаскаля тоже писали что никакой особенно Смородскаяяя
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BoevStas1
1673650516
Уверен если травму не поймает,будет лучшим в защите!!!все об этом говорит.Здоровья!
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BoevStas1
1673650687
Ещё очень жду Бальде,Мозеса,Мартинса,вообще хорошая компашка собирается)))
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BoevStas1
1673650738
Фамилия смешно твоя выглядит)₽)
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алдан2014
1673662902
Про нынешнего тренера тоже так говорили . Я тоже думал ноунейм. Оказалось ,что попали в яблочко
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SLADE2019
1673691367
По нынешним временам, трансфер из Парагвая вещь неплохая. Тем более, что на него Бока претендовал. Посмотрим. Другое дело, что селекционная служба Спартака, нам болелам давно доверия не вызывает. А Абаскаля, пока рано в актив писать.
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