Шмаров раскритиковал Соболева за высказывание в адрес «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров оценил переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

– Вас как бывшего спартаковца история с Соболевым покоробила?

– Нет. Не он первый, не он последний. Но в том, что он назвал «Спартак» командой неудачников, Соболев глубоко неправ. Как можно, находясь в коллективе, такое говорить?

Если человек не хочет играть в команде, он и не нужен. Такой не будет выкладываться, голову подставлять. Будет ноги убирать. Нам не нужен футболист, который не хочет отдаваться за клуб.

– О нападающем Соболеве вы высокого мнения?

– Моe мнение: средненький нападающий. Кроме игры головой, я у него ничего особенного не видел.

«Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.

27-летний форвард провел за петербуржцев 12 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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