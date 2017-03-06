Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шмаров верит в Луиса Адриано, но Самедов его разочаровал

    Бывший нападающий «Спартака», двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров прокомментировал исход матча красно-белых против «Краснодара» на выезде. Напомним, встреча 18-го тура закончилась со счетом 2:2.

    – Отсутствие Боккетти удивило?

    – Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

    – Как вам дебют Луиса Адриано?

    – Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел – а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луис Адриано спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

    – А Самедов?

    – Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2017 06:44
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 6 марта 2017, 11:29

      Вот кто больше всего разочаровал это Таски. не понимаю почему Бокетти не было в основе.вроде бы в следующем матче охото увидеть связку Кутепов - Бокетти, а ведь ещё Джикия есть. не хочется видеть очередной чехарды в защитной линии.защита должна быть стабильной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 6 марта 2017, 09:38

      Зато ныряет Самедов лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 6 марта 2017, 08:26

      Афтор гнилой интригант где тут говорится о разочарование ?!? А насчёт Адриано я больше всех наверное тут кричал что не нужно его брать и что это дно никому не нужно похожи я ошибся чему я очень и очень рад ))) а Каррера красавчик гнёт свою линию

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 марта 2017, 08:00

      Я тоже не понял название статьи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 6 марта 2017, 07:07

      И где здесь слова что он разочарован в Самедове?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > oyabun 6 марта 2017, 07:20

      – Ждал от него большего. --- это и есть разочарование
      Разочарованием - называется чувство горечи, недовольства, которое вызвано несбывшимися ожиданиями... как бы русский язык учить надо

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > RedGreenHooligan 6 марта 2017, 07:38

      Большего мы ждали от всей команды Спартак, ждали победы. А её не было. Значит должны быть разочарованы всей командой целиком, получается по твоим словам? Но надо же еще и знать что это всего лишь первая игра второй половины, еще нет должной сыгранности, взаимопонимания. В том числе и от Самедова. Так что ...Как бы мозги иногда подключать надо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > RedGreenHooligan 6 марта 2017, 07:46

      И далее. Если человек говорит о ком то "я разочарован", это является итоговой, окончательно сформулированной мыслью, квинтэссенцией его впечатлений о данной персоне. Но Шмаров говорит "..Не сомневаюсь, что еще прибавит". То есть верит в Самедова как в игрока. Разочарованием тут и не пахнет.
      Не на то поле словесной эквилибристики вы вступили, милостивый сударь )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > _Marqella_ 6 марта 2017, 09:06

      Как скажешь, дорогая ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > oyabun 6 марта 2017, 16:05

      ну во первых, причем тут вся команда?, если в конкретном контексте идет разговор об отдельном игроке и его мнение сформулировано толкьо по одной игре, а вы уже пишите, что Шмаров поставил крест на игроке вообще до конца пребывания его в Спартаке


      Во-вторых в словах Шмарова были нотки разочарования! значит все верно, а вас уже понесло в какие то дебри... развели демагогию...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ > RedGreenHooligan 6 марта 2017, 20:56

      НЕ УБЕДИТЕЛЬНО .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11