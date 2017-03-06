Шмаров верит в Луиса Адриано, но Самедов его разочаровал

Бывший нападающий «Спартака», двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров прокомментировал исход матча красно-белых против «Краснодара» на выезде. Напомним, встреча 18-го тура закончилась со счетом 2:2.

– Отсутствие Боккетти удивило?

– Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

– Как вам дебют Луиса Адриано?

– Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел – а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луис Адриано спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

– А Самедов?

– Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит.