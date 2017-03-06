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Шмаров верит в Луиса Адриано, но Самедов его разочаровал

6 марта 2017, 06:44
12

Бывший нападающий «Спартака», двукратный чемпион СССР Валерий Шмаров прокомментировал исход матча красно-белых против «Краснодара» на выезде. Напомним, встреча 18-го тура закончилась со счетом 2:2.

– Отсутствие Боккетти удивило?

– Нет. В распоряжении Карреры три равноценных центральных защитника. Раз сделал выбор в пользу Таски и Кутепова, значит, на данный момент они лучше готовы. Хотя два пропущенных мяча говорят о том, что в обороне не все в порядке. Посмотрим, что будет в следующем матче. Еще ведь у Джикии дисквалификация закончилась.

– Как вам дебют Луиса Адриано?

– Пусть выглядел не слишком ярко, но без гола с поля не ушел – а для нападающего это главное. Он и на сборах регулярно забивал. С точки зрения командных взаимодействий пока есть шероховатости, но я уверен, что Луис Адриано спартаковскую атаку усилит. Парень опытный, мастеровитый, играет с огромным желанием.

– А Самедов?

– Ждал от него большего. В целом смотрелся неплохо, старался, но все понимают, что Самедов может выглядеть гораздо сильнее. Не сомневаюсь, что еще прибавит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Самедов Александр Таски Сердар Боккетти Сальваторе Адриано Кутепов Илья Шмаров Валерий
Комментарии (12)
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oyabun
1488773243
И где здесь слова что он разочарован в Самедове?
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Диктор
1488776434
Я тоже не понял название статьи?
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Daxa 09
1488778005
Афтор гнилой интригант где тут говорится о разочарование ?!? А насчёт Адриано я больше всех наверное тут кричал что не нужно его брать и что это дно никому не нужно похожи я ошибся чему я очень и очень рад ))) а Каррера красавчик гнёт свою линию
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sochi-2013
1488782290
Зато ныряет Самедов лучше.
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Red-white-чемпион
1488788969
Вот кто больше всего разочаровал это Таски. не понимаю почему Бокетти не было в основе.вроде бы в следующем матче охото увидеть связку Кутепов - Бокетти, а ведь ещё Джикия есть. не хочется видеть очередной чехарды в защитной линии.защита должна быть стабильной
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