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    • Шмаров: «В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом»

    Шмаров: «В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров считает, что в текущем сезоне красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за звание чемпионата России.

    «Завершился первый круг и за этот период принято давать какие-то оценки клубам, но я даже не хочу оценивать «Спартак». Пусть отрыв лидеров от красно-белых еще не слишком большой, но я не думаю, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту». В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом, как мне кажется», – сказал Шмаров.

    • После Первого круга «Спартак» занимает шестое место с 24 очками.
    • Отставание красно-белых от лидера «Краснодара» составляет восемь очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.11.2023 11:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2097

      rac531 17 ноября, 15:26

      И, что? Он нарушит какое-то торжественное обещание и небо обрушится?
      Ни один шелкопер и/или експерт не приведет заверения ни одного спартаковского руководителя, обещавшего занять первое место?
      Между прочим, а почему никто не волнутся, что ЦСКА, ДИНАМО, ЛОКОМОТИВ в этом сезоне не станет чемпионом?

      0
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      Рейтинг: +2912

      Suvorov71 17 ноября, 13:14

      Да кто сказал что будет помойным ПРОМКВАС закупил шемьпиньоство еще в том году, ХОЗЯИН не дремлет

      0
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      ...
      Рейтинг: +6742

      fakeid > Suvorov71 17 ноября, 17:14

      лять, какой же ты даун дцп-шный

      1
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      Рейтинг: +916

      Цугундeр 17 ноября, 12:04

      Мелькнула фраза где-то (вроде от Уткина..ошибаюсь?) - "берсерки Спартака ".
      Это лучшее , что можно услышать про Спартак. Там везде дерьмо. Но эти пацаны..
      Берегите их , спаброкопытные. Ни в одном клубе таких нет.

      3
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Цугундeр 17 ноября, 13:52

      Если и есть дерьмо на сайте, так это только ты и тебе подобные малолетки вонючки.

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      Рейтинг: +916

      Цугундeр > шахта Заполярная 17 ноября, 14:46

      Сюсь..))
      Чё , опять в мини кредите отказали педеровику производства? И мальца не купить теперь.. Горюшко какое. А трезвеньким убого ведь пишется , скучно? Продай кайло-купи бухло.

      Так -то я похвалить и поклониться приходил .. Но , видимо , не срослось и обтекло непонятками. Уж прости.

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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Цугундeр 17 ноября, 15:10

      Зачем ты мне тут свое убогое сосуществование рассказываешь. Обтекай молча.

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      Рейтинг: +22491

      Cleaner 17 ноября, 11:54

      В этом сезоне??? Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      1
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      Рейтинг: +4780

      шахта Заполярная > Cleaner 17 ноября, 13:54

      Ты не только в этом сезоне ржешь, ты по жизни такой.

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