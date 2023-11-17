Шмаров: «В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров считает, что в текущем сезоне красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за звание чемпионата России.

«Завершился первый круг и за этот период принято давать какие-то оценки клубам, но я даже не хочу оценивать «Спартак». Пусть отрыв лидеров от красно-белых еще не слишком большой, но я не думаю, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту». В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом, как мне кажется», – сказал Шмаров.