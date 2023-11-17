Шмаров: «В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом»

И, что? Он нарушит какое-то торжественное обещание и небо обрушится?
Ни один шелкопер и/или експерт не приведет заверения ни одного спартаковского руководителя, обещавшего занять первое место?
Между прочим, а почему никто не волнутся, что ЦСКА, ДИНАМО, ЛОКОМОТИВ в этом сезоне не станет чемпионом?
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров считает, что в текущем сезоне красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за звание чемпионата России.
«Завершился первый круг и за этот период принято давать какие-то оценки клубам, но я даже не хочу оценивать «Спартак». Пусть отрыв лидеров от красно-белых еще не слишком большой, но я не думаю, что «Спартак» сможет навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту». В этом сезоне «Спартак» не сможет стать чемпионом, как мне кажется», – сказал Шмаров.
- После Первого круга «Спартак» занимает шестое место с 24 очками.
- Отставание красно-белых от лидера «Краснодара» составляет восемь очков.