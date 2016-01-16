Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Шмаров: «Мельгарехо? Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре»

    Шмаров: «Мельгарехо? Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре»

    Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров выразил сомнения в целесообразности приобретения красно-белыми полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

    «Спартак» всегда брал хороших футболистов. Но почему-то не все раскрываются на сто процентов, не показывают свой максимум.

    Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре», однако в «Спартаке» не прижился. То же самое может с любым произойти, в том числе и с Мельгарехо. Как он в коллектив вольется, подойдет или не подойдет. Есть очень много нюансов. Очень важны и человеческие качества. Дай бог, чтобы у него все получилось, если перейдет в «Спартак».

    «Кубань» располагается внизу турнирной таблицы. Мельгарехо – хороший исполнитель, там он лидер и может себе что-то позволить. А «Спартак» на что-то претендует в чемпионате, здесь выше конкуренция. Справится ли он? Тоже вопрос. И усиливаться футболистом из нижней части таблицы – это как-то...», – отметил Шмаров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2016 07:19
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996410
    numo454907
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+