Шмаров: «Мельгарехо? Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре»

Экс-форвард «Спартака» Валерий Шмаров выразил сомнения в целесообразности приобретения красно-белыми полузащитника «Кубани» Лоренцо Мельгарехо.

«Спартак» всегда брал хороших футболистов. Но почему-то не все раскрываются на сто процентов, не показывают свой максимум.

Мовсисян тоже прилично играл в «Краснодаре», однако в «Спартаке» не прижился. То же самое может с любым произойти, в том числе и с Мельгарехо. Как он в коллектив вольется, подойдет или не подойдет. Есть очень много нюансов. Очень важны и человеческие качества. Дай бог, чтобы у него все получилось, если перейдет в «Спартак».

«Кубань» располагается внизу турнирной таблицы. Мельгарехо – хороший исполнитель, там он лидер и может себе что-то позволить. А «Спартак» на что-то претендует в чемпионате, здесь выше конкуренция. Справится ли он? Тоже вопрос. И усиливаться футболистом из нижней части таблицы – это как-то...», – отметил Шмаров.