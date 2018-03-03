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  • Шмаров: «Желаю Карпину и Шалимову, чтобы их противостояние выросло в такое же, как было у Романцева и Семина»

Шмаров: «Желаю Карпину и Шалимову, чтобы их противостояние выросло в такое же, как было у Романцева и Семина»

3 марта 2018, 15:37
2

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Шмаров накануне матча 21-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром» пожелал главным тренерам команд Валерию Карпину и Игорю Шалимову, чтобы их соперничество стало таким же значимым в российском футболе, которое в своем время было между легендарным главным тренером красно-белых Олегом Романцевым и не менее маститым тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

– Шалимов и Карпин были очень сильными футболистами, тут и говорить нечего. Так сложилась судьба, что оба стали тренерами. Что-то получается, что-то нет, но с удовольствием слежу за ними.

– Тогда было заметно по ним, что интересуются тренерским ремеслом?

– Такого не было. Игорь рано уехал в Италию, а с Карпиным тоже ненадолго пересеклись – я уехал.

– Шалимов пару лет тренирует «Краснодар», Карпин возглавлял «Спартак», а теперь взял «Ростов». Кто более успешен, на ваш взгляд?

– Нельзя говорить, кто лучше из них, а кто – хуже. Когда у «Краснодара» получается сыграть в свой футбол, мне это очень нравится. Но бывают и провальные матчи. Не хочу нарушать дружескую этику, поэтому выделять никого не буду.

– Противостояние Карпина и Шалимова может стать таким же популярным, как противостояния Семина и Романцева?

– Надо пожелать, чтобы они выросли в такую пару. Если они долго будут работать тренерами и соперничать друг с другом, то почему бы и нет. Может, такие соперничества и пойдут на благо нашему футболу.

– Карпину тяжело будет обыграть «Краснодар» с их составом и бюджетом?

– Думаю, да.

Поединок «Краснодар» – «Ростов» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Семин Юрий Романцев Олег Шалимов Игорь Шмаров Валерий Карпин Валерий
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1520081914
Успехов Шалимову и Карпину. Из молодых российских тренеров они самые перспективные на сегодня.
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Чуни Муни
1520082040
Посмотрим, не знаю как в Краснодаре, а у нас снег.
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