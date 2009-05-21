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    Валерий Шмаров - статистика

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Валентинович
    Фамилия Шмаров
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 февраля 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.05.2009 Факел 1 : 2 Авангард
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