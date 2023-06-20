Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ»

Надо орестовать счета Промеса и отправить на развитие футбола в СПб.
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал тюремный приговор нападающему Квинси Промесу.
«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», – сказал Шмаров.
- Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
- Также голландца подозревают в наркоторговле.