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    • Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ»

    Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал тюремный приговор нападающему Квинси Промесу.

    «Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», – сказал Шмаров.

    • Нападающего приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
    • Это наказание за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
    • Также голландца подозревают в наркоторговле.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5373

      Питерский князь 3 минуты назад

      Надо орестовать счета Промеса и отправить на развитие футбола в СПб.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +5373

      Питерский князь 28 минут назад

      Надеюсь его экстрадируют.
      А так получается срамтак, клуб укрыватель междуНАРОДНОГО треша.
      :)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +9818

      САДЫЧОК 1 час назад

      Шмаров не нужно всяким шмарам , промесам давать паспорт РФ.

      1
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      Рейтинг: +1045

      г.Онега 2 часа назад

      да нет, пусть отвечает по всей строгости закона ,перед законами все должны быть равны

      4
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      Рейтинг: +15183

      Алексей З > г.Онега 2 часа назад

      Перед чьими законами, Гааги ?
      Ну почему тогда не выдать Пу, Львову-Белову , Гиркина-Стрелкова ?
      Ну раз ты такой законник, почему этих персонажей не обсудить или смелости и совести только на Промеса хватает ?

      0
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      Рейтинг: +1045

      г.Онега > Алексей З 1 час назад

      и их тоже надо было сажать ,или что по твоему всем теперь можно резать людей?

      1
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      Рейтинг: +15183

      Алексей З > г.Онега 1 час назад

      Вот когда твоё - "Перед законом все должны быть равны", в России начнёт работать , можно будет и Промеса обсудить.

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      Рейтинг: +1045

      г.Онега > Алексей З 19 минут назад

      причем тут Россия он в России то сделал? его Российский суд приговорил ?может там в Нидерландах суд более справедлив и сажают всех не как в России

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      Рейтинг: +1045

      г.Онега > Алексей З 18 минут назад

      в России его бы посадили только если бы он пырнул депутата ,а кого по проще то отмазался бы условкой .у меня колега не давно пырнул родного брата и свой бабе одну часть улыбки джокера сделал, за то что они там кувыркались и звонили ему и ржали над ним ,так суд дал условный срок

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      Рейтинг: +15183

      Алексей З > г.Онега 10 минут назад

      Он сейчас живёт в России, радует миллионную армию спартачей, ну и какие проблемы ?
      Перед Нидерландами сам ответит.
      В Урале парень играет , насмерть сбил ребёнка , что ж ты тут не роспригаешься, Промес соли на Х насыпал ?

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