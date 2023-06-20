Шмаров: «Спартаку» нужно продлить Промеса и сделать все, чтобы он получил паспорт РФ»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал тюремный приговор нападающему Квинси Промесу.

«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», – сказал Шмаров.