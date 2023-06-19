⚡️ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению

Я не знаю,что за человек Промес.Я только немного знаю,какой он футболист,исходя из увиденного по телевизору.Но уголовного дела я не видел и на суде не присутствовал,значить почти ничего не знаю об этом.Знаю только то, что на нормальном сайте не будут обсуждать информацию,о которой никто толком ничего не знает.Плохо,что таких сайтов становится все больше.
Суд Амстердама вынес наказание нападающему «Спартака» Квинси Промесу.
Речь идет об уголовном деле за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.
Футболиста приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.
- 31-летнего Промеса также подозревают в наркоторговле.
- В прошедшем сезоне спартаковец провел 37 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.
- Он надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму.