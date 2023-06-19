Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚡️ Суд приговорил Промеса к тюремному заключению

    Суд Амстердама вынес наказание нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

    Речь идет об уголовном деле за нападение на двоюродного брата и нанесение ему ножевого ранения.

    Футболиста приговорили к 1,5 годам тюремного заключения.

    • 31-летнего Промеса также подозревают в наркоторговле.
    • В прошедшем сезоне спартаковец провел 37 матчей, забил 25 голов и сделал 10 ассистов.
    • Он надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму.

    Новости по теме
    Промес надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму (AD) 36
    Промес отреагировал на признание лучшим игроком сезона в «Спартаке» 1
    Промес выпустил новый клип с полуобнаженными девушками 29
    Источник: Algemeen Dagblad

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +153

      erybov1965 4 минуты назад

      Я не знаю,что за человек Промес.Я только немного знаю,какой он футболист,исходя из увиденного по телевизору.Но уголовного дела я не видел и на суде не присутствовал,значить почти ничего не знаю об этом.Знаю только то, что на нормальном сайте не будут обсуждать информацию,о которой никто толком ничего не знает.Плохо,что таких сайтов становится все больше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12740

      Вомбат 10 минут назад

      А почему секта Заремы, которая называет себя русским народом, а свою команду народной, вдруг дружно заснула? День на дворе, пора реагировать на очередные происки газовой империи зла.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4885

      fakeid > Вомбат 4 минуты назад

      им некогда, они смотрят клипы промеса, как ему тут хорошо живётся, ходится по клубам, и вокруг много баб и денег)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4885

      fakeid 16 минут назад

      выдайте чёрному уголовнику квинси зулусенко наш паспорт, ахах! (на самом деле теперь точно не дадут)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4885

      fakeid 16 минут назад

      где все те хряки, которые усиленно визжали, что он не уголовник, потому что нет решения суда? теперь что будете хрюкать, что можно подать апелляцию и отменить приговор? гы-гы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      RedMaksim97 17 минут назад

      Ипать уголовника ипать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 