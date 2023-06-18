Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Промес надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму (AD)

    Промес надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму (AD)

    Нидерландское издание AD убеждено, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время намерен получить паспорт России.

    С помощью гражданства России Промес надеется избежать уголовного преследования в Нидерландах и экстрадиции.

    • Промес подозревается на родине в нападении с ножом на кузена и участии в торговле наркотиками.
    • Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Промес – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ (20 голов).

    Новости по теме
    Промес отреагировал на признание лучшим игроком сезона в «Спартаке» 1
    Промес выпустил новый клип с полуобнаженными девушками 28
    В «Спартаке» выбрали лучшего игрока сезона 12
    Источник: AD

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14667

      playsh 28 минут назад

      Полная чушь.Наличие паспорта другого государства,равно,как и второе гражданство не даёт гарантии от экстрадиции человеку,совершившего уголовное преступление в любой точке мира.Если,конечно,это государство само не является уголовным картелем.Так,что не надо делать из Антохи идиота,он хочет паспорт РФ по другой причине,он любит нашу страну,это же просто,как воды попить.Но вот некие силы,коим Спартак поперёк горла,очень против...Догадаетесь из одного раза,али как...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2433

      Красногвардейчик 55 минут назад

      Ну шо, мясные защищают своего Антошу?))) Ну не виноват он!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22875

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Для этого надо выступить с каким нибудь громким политическим заявлением, лизнуть, прокричать "ОДОБРЯМС" ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2850

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Нам своих уголовников хватает. Вон из страны бандит и наркодиллер. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3133

      BAIv 1 час назад

      дайте ему паспорт назло гейропейцам, голландцев там уже нет одни макаки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7140

      Semenycch 1 час назад

      Пошел в ж....у! В нашей стране и так преступников более чем достаточно, так еще и ты будешь творить свои делишки!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +409

      timon2401 > Semenycch 1 час назад

      вот странно вы рассуждаете)))Квинси где то там накосячил( что ещё не доказано) но особого вреда РФ не нанеся, его в тюрму?! а Миллер и прочия х...нь грабя нашу страну мимо наказаний и им почет и уважуха от питерских??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11561

      "supermax" > Semenycch 27 минут назад

      у нас и д о л б о е б о в хватает...можешь тогда тоже уйопывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2291

      jek718875 1 час назад

      Чтобы получить паспорт, нужно играть за Газпром, я так думаю...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1456

      Loko_Roma 1 час назад

      Будет смотрящим Москвы по закладкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +486

      aldo conte 1 час назад

      А если власть поменяется и мы снова начнем дружить с Западом? Конечно, это будет не завтра, а скажем лет через эдак ... , передадут "гражданина России" Квинси Промеса в руки голландского правосудия, или как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20395

      Cleaner 1 час назад

      Голландцы могут по этому поводу не переживать. Отказали уже спартаковскому гопнику в российском гражданстве.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1248

      SLADE2019 > Cleaner 1 час назад

      Значит экстрадировать будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14667

      playsh > SLADE2019 25 минут назад

      За что,всё пока вилами писано...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 