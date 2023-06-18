Промес надеется получить паспорт России, чтобы не сесть в тюрьму (AD)

Полная чушь.Наличие паспорта другого государства,равно,как и второе гражданство не даёт гарантии от экстрадиции человеку,совершившего уголовное преступление в любой точке мира.Если,конечно,это государство само не является уголовным картелем.Так,что не надо делать из Антохи идиота,он хочет паспорт РФ по другой причине,он любит нашу страну,это же просто,как воды попить.Но вот некие силы,коим Спартак поперёк горла,очень против...Догадаетесь из одного раза,али как...
Нидерландское издание AD убеждено, что нападающий «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время намерен получить паспорт России.
С помощью гражданства России Промес надеется избежать уголовного преследования в Нидерландах и экстрадиции.
- Промес подозревается на родине в нападении с ножом на кузена и участии в торговле наркотиками.
- Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Промес – 2-й бомбардир минувшего сезона РПЛ (20 голов).