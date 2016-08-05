Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шмаров о поражении «Спартака»: «Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат»

Шмаров о поражении «Спартака»: «Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат»

5 августа 2016, 07:32
34

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров дал свою оценку игре московского клуба. Напомним, что вчера москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв дома кипрскому АЕКу (0:1).

– Грозный сообщил перед матчем, что на сто процентов уверен в победе «Спартака». У вас сомнения были?

– Честно? Ни малейших! Я и сейчас считаю, что команды уровня АЕК «Спартак» проходить обязан. На Кипре могли выиграть, если бы бережнее распорядились моментами. Ну, а то, что было сегодня… Просто нет слов… Так в футбол играть нельзя! Люди хотят получать деньги, а не зарабатывать! Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат». Когда же петух клюнул, было поздно.

В концовке Макеев вообще начал вдруг пожарить, на ровном месте карточку получил. Кого испугался-то? Киприотов?

– Фернандо не пожарил?

– Да у него все пасы – ближнему! Брака мало, но ведь почти не обостряет. Видно – пока не в оптимальных кондициях. Аленичев рассчитывает на Фернандо как на одного из лидеров в центре поля, поэтому дает возможность набрать форму через игры.

– Хоть кого-то после такой игры можно похвалить?

– Ещенко да Зобнина. Оба бились, старались. Радует, что у ребят горят глаза. Зобнин – перспективный мальчишка. Про Ещенко этого не скажешь – ему 32. Но физически готов неплохо.

– Вы отметили Ещенко. Разве не на его совести гол Тричковски?

– Ну зачем делать из парня козла отпущения? К пропущенному мячу приводит серия ошибок. В том эпизоде вся команда потеряла концентрацию.

– Грозный считает, что «Спартак» в этом сезоне готов бороться за чемпионство. Разделяете оптимизм?

– Нет. Я, конечно, желаю родной команде победы в каждом матче, но надо быть объективным: проблем у «Спартака» пока выше крыши. Если в тройку попадет – это уже будет огромный успех.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Шмаров Валерий
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1470372415
все правильно сказал
Ответить
Ru677
1470374182
Он сам отходил всю карьеру пешком. Команда играла быстро, агрессивно! просто в конце не повезло как обычно.
Ответить
valencia 45
1470374512
Позорники
Ответить
Клим Чугункин.
1470374557
Просто хотели выиграть с помощью Спартаковского духа.
Ответить
REDWHITE_
1470376132
позор
Ответить
Svinka Pepa
1470376912
Суворов А.В. говорил в свое время "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом ." Мечтать -то можно, но не каждому дано. Вот и Алень доказал, что он просто физрук-2
Ответить
hunta
1470380598
Спартак в своём репертуаре..., да и многие свиньи хрюкающие в комментариях тоже...
Ответить
nemolod
1470385178
Очень недостает команде такого футболиста как Валерий Шмаров! Какие голы он забивал со стандартов-закрученный мяч пролетал через стенку и точно влетал под перекладину! Почему сейчас в команде нет такого игрока?
Ответить
Wertalet
1470388104
к чему все эти громкие слова про то как Спартак безвольно проиграл...Я лично увидел одну из лучших игр за долгое время в исполнении красно-белых , но киприотам хватило 1-ой спартаковской ошибки что бы закончить игру победой...Если бы спартак играл против Аек так же как и против Арсенала в первом тайме они бы проиграли с более крупным счетом, а так игра получилась хорошей за исключением результата. Жаль не будет еврокубковой осени, но будем надеяться что все силы будут отданы на чемпионат и кубок страны...Удачи Дмитрию Анатольевичу в его не легком деле...
Ответить
koli4ka
1470409154
выполз зашмараный эхспэрт оцэнки выдавать, сидело бы,молчало и не мычало...
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
2
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
1
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
1
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+