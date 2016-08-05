Шмаров о поражении «Спартака»: «Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров дал свою оценку игре московского клуба. Напомним, что вчера москвичи вылетели из Лиги Европы, проиграв дома кипрскому АЕКу (0:1).

– Грозный сообщил перед матчем, что на сто процентов уверен в победе «Спартака». У вас сомнения были?

– Честно? Ни малейших! Я и сейчас считаю, что команды уровня АЕК «Спартак» проходить обязан. На Кипре могли выиграть, если бы бережнее распорядились моментами. Ну, а то, что было сегодня… Просто нет слов… Так в футбол играть нельзя! Люди хотят получать деньги, а не зарабатывать! Пешком отходили 89 минут, думали – «отскочат». Когда же петух клюнул, было поздно.

В концовке Макеев вообще начал вдруг пожарить, на ровном месте карточку получил. Кого испугался-то? Киприотов?

– Фернандо не пожарил?

– Да у него все пасы – ближнему! Брака мало, но ведь почти не обостряет. Видно – пока не в оптимальных кондициях. Аленичев рассчитывает на Фернандо как на одного из лидеров в центре поля, поэтому дает возможность набрать форму через игры.

– Хоть кого-то после такой игры можно похвалить?

– Ещенко да Зобнина. Оба бились, старались. Радует, что у ребят горят глаза. Зобнин – перспективный мальчишка. Про Ещенко этого не скажешь – ему 32. Но физически готов неплохо.

– Вы отметили Ещенко. Разве не на его совести гол Тричковски?

– Ну зачем делать из парня козла отпущения? К пропущенному мячу приводит серия ошибок. В том эпизоде вся команда потеряла концентрацию.

– Грозный считает, что «Спартак» в этом сезоне готов бороться за чемпионство. Разделяете оптимизм?

– Нет. Я, конечно, желаю родной команде победы в каждом матче, но надо быть объективным: проблем у «Спартака» пока выше крыши. Если в тройку попадет – это уже будет огромный успех.