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    • Шмаров рассказал, интересно ли ему смотреть матчи сборной России против африканских команд

    Шмаров рассказал, интересно ли ему смотреть матчи сборной России против африканских команд

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Кении.

    «Интересно ли смотреть такие игры? Не смогу сказать, что интереса совсем нет. Если есть возможность, то вполне можно и глянуть такие матчи. Да, конечно, соперники не самые грозные, но что поделать, ведь нас пока не допускают к отборам на Евро и ЧМ. Игру с Камеруном я не смотрел, не было возможности, но вот матч с Кенией, может, и посмотрю. Я сейчас не дома, завтра возвращаюсь. Если будет время, то посмотрю на ребят против кенийцев», – сказал Шмаров.

    • Завтра, 16 октября, пройдет товарищеский матч между Россией и Кенией. Начало – 19:00 мск.
    • В данный момент все российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 12 октября команда Валерия Карпина на своем поле обыграла Камерун с минимальным преимуществом (1:0).

    Источник: «РБ Спорт»

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