Шмаров рассказал, интересно ли ему смотреть матчи сборной России против африканских команд

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России против Кении.

«Интересно ли смотреть такие игры? Не смогу сказать, что интереса совсем нет. Если есть возможность, то вполне можно и глянуть такие матчи. Да, конечно, соперники не самые грозные, но что поделать, ведь нас пока не допускают к отборам на Евро и ЧМ. Игру с Камеруном я не смотрел, не было возможности, но вот матч с Кенией, может, и посмотрю. Я сейчас не дома, завтра возвращаюсь. Если будет время, то посмотрю на ребят против кенийцев», – сказал Шмаров.