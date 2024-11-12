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    • Шмаров высказался за отмену Fan ID в случае возвращения пива на стадионы

    Шмаров высказался за отмену Fan ID в случае возвращения пива на стадионы

    Бывший нападающий «Факела», «Спартака» и ЦСКА Валерий Шмаров высказался о необходимости отмены паспорта болельщика и возвращении пива на стадионы.

    – Полтора года назад вы выступали за отмену Fan ID и возвращение пива на стадионы. Ни того, ни другого до сих пор не случилось. Зря?

    – 100% зря. Футбол – для болельщиков. И пиво – тоже. А если Fan ID не отменят, кто там пиво будет пить? Семейный сектор, что ли?

    • Закон о введении системы Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.
    • Со второй половины сезона-2022/23 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех команд на матчах РПЛ.
    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.
    • Впоследствии пиво в пластиковой таре разрешали продавать во время матчей Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018, чемпионата Европы-2020.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1731393730
    Остаётся только догадываться, какая кличка была у пацана в школе!? :)))
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