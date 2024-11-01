Гаврилов назвал клуб, с которым России было бы лучше сыграть вместо Брунея

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч с Россией.
«Зачем играть с любителями из Брунея? Какой смысл и цель в матче с таким слабым соперником? От нечего делать можно и с дворовой командой тогда сыграть. Сборной России лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея», – сказал Гаврилов.
- Матч Россия – Бруней пройдет 15 ноября на стадионе «Краснодар» и начнeтся в 19:00.
- 19 ноября Россия встретится в Волгограде с Сирией.