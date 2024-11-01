Гаврилов назвал клуб, с которым России было бы лучше сыграть вместо Брунея

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал информацию, что сборная Брунея привезет полупрофессиональную команду на товарищеский матч с Россией.

«Зачем играть с любителями из Брунея? Какой смысл и цель в матче с таким слабым соперником? От нечего делать можно и с дворовой командой тогда сыграть. Сборной России лучше провести матч с «Зенитом», чем с непрофессионалами из Брунея», – сказал Гаврилов.