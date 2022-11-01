Гаврилов: «Семак – не хороший тренер. Он выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не считает Сергея Семака хорошим тренером.

«Какой критерий для определения лучшего тренера России существует? Вот (Станислав) Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, а если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии по сравнению с другим чемпионатом? Кто сможет объяснить?

У нас (Олег) Романцев выигрывал девять чемпионатов России, воспитал большое количество футболистов. А сейчас Семак четыре раза подряд стал победителем, выиграет еще пятый раз. И что, говорить, что он лучший?

Критерий должен быть один. Надо смотреть, что из себя представляет этот тренер, кого он воспитал. Я против того, что иностранцы делают результат — это не наши доморощенные ребята.

Если мы сопоставляем сегодняшний день… Вот были (Валерий) Лобановский, (Нодар) Ахалкаци, (Константин) Бесков, они воспитали сотни футболистов. И это заслуга тренеров. Виктор Маслов из «Торпедо» воспитал (Валерия) Воронина, (Эдуарда) Стрельцова и остальных, поэтому мы всех и помним.

Бесков сколько воспитал поколений? Где был он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. Это говорит о заслугах тренера, и мы до сих пор помним этих людей. А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер.

Кого Семак воспитал? Практически нет никого», — сказал Гаврилов.