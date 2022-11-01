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  • Гаврилов: «Семак – не хороший тренер. Он выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»

Гаврилов: «Семак – не хороший тренер. Он выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»

1 ноября 2022, 19:51
15

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не считает Сергея Семака хорошим тренером.

«Какой критерий для определения лучшего тренера России существует? Вот (Станислав) Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, а если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии по сравнению с другим чемпионатом? Кто сможет объяснить?

У нас (Олег) Романцев выигрывал девять чемпионатов России, воспитал большое количество футболистов. А сейчас Семак четыре раза подряд стал победителем, выиграет еще пятый раз. И что, говорить, что он лучший?

Критерий должен быть один. Надо смотреть, что из себя представляет этот тренер, кого он воспитал. Я против того, что иностранцы делают результат — это не наши доморощенные ребята.

Если мы сопоставляем сегодняшний день… Вот были (Валерий) Лобановский, (Нодар) Ахалкаци, (Константин) Бесков, они воспитали сотни футболистов. И это заслуга тренеров. Виктор Маслов из «Торпедо» воспитал (Валерия) Воронина, (Эдуарда) Стрельцова и остальных, поэтому мы всех и помним.

Бесков сколько воспитал поколений? Где был он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. Это говорит о заслугах тренера, и мы до сих пор помним этих людей. А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер.

Кого Семак воспитал? Практически нет никого», — сказал Гаврилов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Гаврилов Юрий Семак Сергей
Комментарии (15)
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Беспонтий
1667323416
кто то будучи великим игроком умудрился потренировать сборную конго и кого он только в ней не воспитал...) стыдно дядя юра за подачки от бывших поливать дерьмом нынешних
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111ax
1667323857
РПЛ не показатель уже давным давно, ЛЧ и ЛЕ все показывают как есть и увы, там все очень печально
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edw7777
1667324800
По мне, не прав уважаемый Юрий Гаврилов. То же самое тогда надо сказать и про Клоппа, и про Моуриньо, и про Гвардиолу, и про десятки других. Работать с капризными звездами чрезвычайно сложно. Примеров тому сотни.
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mamba9090909
1667325179
Семак не воспитатель, он тренер футбольной команды. Кого воспитал Бесков? Он вносил в команду, с которой работал, свои идеи, своё понятие и видение игры. И от игроков зависело, в какой степени они воспринимали его. Григорий Ярцев - "Уроки Константина Ивановича я сравнил бы с академией футбольного мастерства. Мне никогда прежде не приходилось слышать такие идеи, которые преподносил нам старший тренер" Бесков - "В первую очередь меня волнует понимание игры, если можно так сказать, глубина чувства к футболу. Важна голова, а не габариты, природная быстрота и техника могут с лихвой компенсировать отсутствие атлетических качеств. А вот отсутствие человеческих качеств компенсировать сложно."
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шахта Заполярная
1667328958
Вполне согласен с Юрием Гавриловым. К стати показатель тренерского мастерства Л.Е и Л.Ч, а там все печально.
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Spirit_78
1667332438
Не могут победить Зенит на поле - стали проводить колоссальную кампанию по чёрному пиару, кого уже только не спросили по этой теме. Уж точно не Семак виноват в том, что Москва в футбольном плане стала никчёмной. Точно так же в 90-е не было конкуренции, чем и воспользовался Романцев, имея при этом колоссальные возможности для комплектования состава. Да и на советском багаже воспитывать игроков было гораздо проще, сейчас этот багаж уже растаял практически полностью. Качество молодёжи никакущее, из них никого не воспитаешь. На средний уровень они могут выйти, если предоставлять им незаслуженное игровое время, а вот на уровень Малкома, Вендела, Клаудиньо и Барриоса они не выйдут никогда и ни при каком тренере. Проблема гораздо глубже, а решить
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paracetamol
1667370723
Лобановский самый позорный тренер. Он внедрил итальянскую систему катеначчо, один в атаке, остальные в обороне, то, что мы сейчас называем автобус, и это для лучшей тогда команды - ДК! После этого смотреть футбол стало невозможно. Да я его и рядом бы с Семаком не поставил, пусть какелы любуются!
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Snek
1667657226
А Романцев то как со Спартаком выигрывал? За счёт большого бюджета, переманивания игроков и легионеров, а так же из-за отсутствия адекватной конкуренции. Я не вижу никакой разницы между Спартаком 90-х и нынешним Зенитом.
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