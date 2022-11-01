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    Гаврилов: «Семак – не хороший тренер. Он выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков»

    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов не считает Сергея Семака хорошим тренером.

    «Какой критерий для определения лучшего тренера России существует? Вот (Станислав) Черчесов выиграл чемпионат Венгрии, а если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии по сравнению с другим чемпионатом? Кто сможет объяснить?

    У нас (Олег) Романцев выигрывал девять чемпионатов России, воспитал большое количество футболистов. А сейчас Семак четыре раза подряд стал победителем, выиграет еще пятый раз. И что, говорить, что он лучший?

    Критерий должен быть один. Надо смотреть, что из себя представляет этот тренер, кого он воспитал. Я против того, что иностранцы делают результат — это не наши доморощенные ребята.

    Если мы сопоставляем сегодняшний день… Вот были (Валерий) Лобановский, (Нодар) Ахалкаци, (Константин) Бесков, они воспитали сотни футболистов. И это заслуга тренеров. Виктор Маслов из «Торпедо» воспитал (Валерия) Воронина, (Эдуарда) Стрельцова и остальных, поэтому мы всех и помним.

    Бесков сколько воспитал поколений? Где был он ни работал, везде у него играли футболисты высокого уровня. Это говорит о заслугах тренера, и мы до сих пор помним этих людей. А сейчас Семак выигрывает чемпионства за счет привезенных игроков, и мы говорим, что он хороший тренер. Да нет, он не хороший тренер.

    Кого Семак воспитал? Практически нет никого», — сказал Гаврилов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +336

      ЭтожЯ 15 минут назад

      Трио бандуристов ( "долбач 80-й" , "полярная дырка" , "гамноход-глиномес") сегодня дают свой диарейный концерт (прям с самого утра). )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +11802

      Алексей З 16 минут назад

      Воспитал наверно не верное определение для работы тренера в профессиональном спорте.
      Я бы сказал сколько Открыл игроков, вывел на более высокий уровень. Так наверно будет точнее.
      У Семака таких игроков практически нет. Покупают , благо Газпром в средствах не ограничен, готовых мастеров высокого класса ( для России ).
      Его задача просто им не мешать. Пока это ему удаётся.

      0
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      Рейтинг: +506

      borusse 31 минуту назад

      зенит в Росси выиграет всё, даже если тренером будет канарейка . а вот в еврокубках Семак показал что он никто, импотент

      1
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      Рейтинг: +647

      Спартач80 34 минуты назад

      У сине-бело-ГОЛУБЫХ бомбануло....

      1
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      Рейтинг: +1227

      шахта Заполярная 49 минут назад

      Вполне согласен с Юрием Гавриловым.
      К стати показатель тренерского мастерства Л.Е и Л.Ч, а там все печально.

      2
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      Рейтинг: +6819

      Semenycch 1 час назад

      Что не парнокопытный, то обязательно несет чушь! Один Ловчев действительно способен говорить разумные вещи.
      Кого воспитал Юрген Клопп или Карло Анчелотти или Лучано Спаллетти? Никого? Они не тренеры детской спортивной школы, а тренеры больших футбольных клубов Европы. И воспитание футболистов не входит в их обязанности! Они обязанности пригласить в клуб готовых футболистов мастеров и создать из них не толпу, а команду единомышленников объединённых одной целью.

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      Рейтинг: +2938

      Валерий2705 > Semenycch 13 минут назад

      Ипать ты конечно сравнил уровень и масштаб. В целом все поняли о чем речь, а адекватные согласились. Клопп, кстати говоря, множество игроков раскрыл и привёл к тому уровню, на котором они сейчас находятся. У Спалетти такие игроки тоже были. Ну и еврокубки, это правда показатель. Семак раскрывает только своё лицо, для позорных отмазок. Я, кстати, болельщик Зенита признаю, что Семак пустышка, воздушный чемпион. А уровень игры который он ставит - Уфа.

      2
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      Рейтинг: +6771

      mamba9090909 1 час назад

      Семак не воспитатель, он тренер футбольной команды. Кого воспитал Бесков? Он вносил в команду, с которой работал, свои идеи, своё понятие и видение игры. И от игроков зависело, в какой степени они воспринимали его.
      Григорий Ярцев - "Уроки Константина Ивановича я сравнил бы с академией футбольного мастерства. Мне никогда прежде не приходилось слышать такие идеи, которые преподносил нам старший тренер"
      Бесков - "В первую очередь меня волнует понимание игры, если можно так сказать, глубина чувства к футболу. Важна голова, а не габариты, природная быстрота и техника могут с лихвой компенсировать отсутствие атлетических качеств. А вот отсутствие человеческих качеств компенсировать сложно."

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      Рейтинг: +6771

      mamba9090909 > mamba9090909 1 час назад

      "Иногда приглашаешь игрока в команду, заведомо зная, например, его слабость в соблюдении режима, надеешься, что в новом коллективе он изменится. Но часто усилия напрасны. Печально, когда обманываешься в надеждах, но больше удручает полнейшее безразличие молодых талантливых людей к шансу утвердиться в жизни. "
      Бесков был хорошим тренером, но он никого не воспитывал

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      Рейтинг: +1069

      edw7777 1 час назад

      По мне, не прав уважаемый Юрий Гаврилов. То же самое тогда надо сказать и про Клоппа, и про Моуриньо, и про Гвардиолу, и про десятки других. Работать с капризными звездами чрезвычайно сложно. Примеров тому сотни.

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      Рейтинг: +291

      FCSpartakM > edw7777 1 час назад

      Моуриньо и Гвардиола работают в других чемпионатах, где есть конкуренция. И даже когда Гвардиола работал в Германии все равно виден его почерк в контроль мяча и прессинг. Зенит при Семаке не имеет никакого почерка, просто видел класс отдельной группы футболистов. Если их нет на поле, нет и игры никакой от слова совсем.

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      Рейтинг: +661

      111ax 2 часа назад

      РПЛ не показатель уже давным давно, ЛЧ и ЛЕ все показывают как есть и увы, там все очень печально

      5
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      Рейтинг: +6941

      Беспонтий 2 часа назад

      кто то будучи великим игроком
      умудрился потренировать сборную конго
      и кого он только в ней не воспитал...)
      стыдно дядя юра за подачки от бывших поливать дерьмом нынешних

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