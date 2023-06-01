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    • Новые подробности о состоянии Гаврилова: есть проблемы с речью, врачи готовят операцию

    Новые подробности о состоянии Гаврилова: есть проблемы с речью, врачи готовят операцию

    Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, раскрыл новые подробности о состоянии отца, который попал в реанимацию.

    «Динамика положительная. На данный момент его перевели в общую палату. Будут обследовать его до конца и начнут готовить к операции, которую проведут через неделю на сонной артерии – то, из-за которой все произошло: бляшка отвалилась и перекрыла кровоток на 60%.

    А так он общается. Правда, есть проблема с речью. Врачи оптимистично настроены и говорят о том, что тенденция положительная, пик прошел и должно все вернуться в нормальное состояние.

    Вчера первый раз навестил отца, пообщались. Он помнит, как скорая подъехала, как я приехал, но не понял, что с ним случилось. Врачи очень оперативно сработали. Родные просят пока не беспокоить Юрия Васильевича, подождать, когда пройдет операция, и после можно будет его навестить», – сказал сын Гаврилова.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: Sport24

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    01.06.2023 15:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21523

      derrik2000 1 июня, 16:21

      Здоровья желаю так и неоцененному по достоинству старшим тренером сборной СССР В. В. Лобановским, но так горячо любимому простыми людьми НАСТОЯЩЕМУ КУДЕСНИКУ КОЖАНОГО МЯЧА!

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      Рейтинг: +18945

      ilichkadr 1 июня, 15:45

      Здоровья Юрию Васильевичу!!!

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