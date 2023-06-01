Новые подробности о состоянии Гаврилова: есть проблемы с речью, врачи готовят операцию

Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, раскрыл новые подробности о состоянии отца, который попал в реанимацию.

«Динамика положительная. На данный момент его перевели в общую палату. Будут обследовать его до конца и начнут готовить к операции, которую проведут через неделю на сонной артерии – то, из-за которой все произошло: бляшка отвалилась и перекрыла кровоток на 60%.

А так он общается. Правда, есть проблема с речью. Врачи оптимистично настроены и говорят о том, что тенденция положительная, пик прошел и должно все вернуться в нормальное состояние.

Вчера первый раз навестил отца, пообщались. Он помнит, как скорая подъехала, как я приехал, но не понял, что с ним случилось. Врачи очень оперативно сработали. Родные просят пока не беспокоить Юрия Васильевича, подождать, когда пройдет операция, и после можно будет его навестить», – сказал сын Гаврилова.