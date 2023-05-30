Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что Юрия Гаврилова госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы.

Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», – сказал Зеленов.