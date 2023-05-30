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    Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов попал в реанимацию

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что Юрия Гаврилова госпитализировали в связи с ухудшением состояния здоровья.

    «Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы.

    Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», – сказал Зеленов.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • По словам председателя союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, экс-спартаковцу стало плохо.
    • Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10948

      ivany4 11 минут назад

      Василич, здоровья! Держись!

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      Рейтинг: +20045

      Cleaner 44 минуты назад

      Легенда!
      Как сказал Бесков, "если не знаешь, кому отдать пас, отдай его Гаврилову"...

      0
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      Рейтинг: +3567

      aaaaahhhh 52 минуты назад

      Здоровья,Юрий Васильевич, поправляйтесь!!!

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      Рейтинг: +11680

      alex1951 1 час назад

      Именно...Держись,Юра!

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      Ответить
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      Рейтинг: +24745

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поправляйся Юрий Василич, ты настоящая легенда.

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      Рейтинг: +4517

      Эном айс 1 час назад

      Юр, не дури..(

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