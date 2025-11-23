Экс-игрок «Спартака» предрек возможную катастрофу в клубе

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результативности команды в этом сезоне. Его смутило, что за красно-белых забивают только иностранные футболисты.

«Забивают только легионеры? Да, но посмотрите на состав. В «Спартаке» большое количество иностранцев, особенно в атаке. Если порассуждать, то и забивать ведь некому среди россиян. Легионеры ведут игру «Спартака» и делают результат. Они приносят больше пользы, чем наши футболисты. Таковы нынешние реалии.

Представьте, если и легионеры перестанут забивать. Это будет катастрофа», – сказал Гаврилов.