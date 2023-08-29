Гаврилов заявил, что его правая рука не работает

Здоровья Юре!!!
Все приходим к одному концу, только по-разному и каждый в свое время.((
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта и проведенной операции.
«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю. У всех по-разному происходит этот процесс.
Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», – сказал Гаврилов.
- Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
- Игрок выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
- С командой он дважды становился чемпионом СССР.