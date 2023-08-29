Гаврилов заявил, что его правая рука не работает

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта и проведенной операции.

«Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю. У всех по-разному происходит этот процесс.

Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», – сказал Гаврилов.