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    Гаврилов заявил, что его правая рука не работает

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии после инсульта и проведенной операции.

    «Я занимаюсь сейчас. Лечусь потихоньку. Когда смогу полностью восстановиться? Не знаю. У всех по-разному происходит этот процесс.

    Мне еще трудно разговаривать, и правая рука не работает», – сказал Гаврилов.

    • Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.
    • Игрок выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
    • С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11528

      ivany4 5 минут назад

      Здоровья Юре!!!
      Все приходим к одному концу, только по-разному и каждый в свое время.((

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      Рейтинг: +22020

      derrik2000 1 час назад

      А чё бнзоколонка не подсуетилась с реабилитацией Юры???
      А, ведь, он именно ТОТ ИГРОК, точнее один из нескольких игроков бесковского Спартака, которые определяли стиль игры команды и именно об играх ТОЙ команды стали все говорить, что "Спартак вернулся".
      Или бензоколонка только и может, что прибылЯ подсчитывать???

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      Рейтинг: +35089

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      "Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал госпитализацию экс-игрока команды Юрия Гаврилова.
      «Знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку», – сказал Зеленов." (31,05,23) - Уверен, что помощь оказывается, но только Спартак привык заниматься благотворительностью в тишине и не трубить об этом на каждом шагу !!! А тебе бы чем языком молоть и чернить всех и вся в Спартаке лучше бы давно аватарку сменить !!!

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      Рейтинг: +6137

      fakeid > VVM1964 35 минут назад

      грызутся хряки) гы-гы!

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