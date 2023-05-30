Состояние Гаврилова оценивается как тяжелое: он в неврологической реанимации

Появилась новая информацию о ветеране «Спартака» Юрии Гаврилове, который попал в реанимацию.

«Гаврилов был доставлен в больницу на скорой 29 мая в тяжелом состоянии.

По моим данным, сейчас он находится в неврологической реанимации одной из московских больниц», – сообщил телеграм-канал «Мутко против».

Гаврилову в начале мая исполнилось 70 лет.

По словам председателя союза ветеранов футбола России Александра Мирзояна, экс-спартаковцу стало плохо.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. С командой он дважды становился чемпионом СССР.

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