Гаврилов: «В 2014 году предлагал «Спартаку» подписать Зинченко. Ответили, что таких в команде своих полно»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как в 2014 году предлагал московскому клубу подписать контракт с полузащитником «Шахтера» Александром Зинченко.

«Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом все и закончилось. Точно так же завершилось мое общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России», — сказал Гаврилов.

Зинченко подписал контракт с «Уфой» в феврале 2015 года.

В 2016-м он перешел в «Манчестер Сити».

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