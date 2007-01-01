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    Гаврилов: «В 2014 году предлагал «Спартаку» подписать Зинченко. Ответили, что таких в команде своих полно»

    Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал, как в 2014 году предлагал московскому клубу подписать контракт с полузащитником «Шахтера» Александром Зинченко.

    «Я тогда им позвонил. Без этого не имело смысла ехать. Рассказал о парне, за которым следил с юношеских лет. Мне по телефону ответили: мол, таких, как Зинченко, у них в «Спартаке» своих полно. На этом все и закончилось. Точно так же завершилось мое общение с «Локомотивом» и «Динамо». Я предлагал Зинченко везде в России», — сказал Гаврилов.

    Экс-ассистент Билялетдинова: «Зинченко провел в «Рубине» полтора месяца. Ему не дали сыграть ни одной игры»

    Источник: «Чемпионат»

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